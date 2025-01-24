Как выглядела Солнечная система 4,5 млрд лет назад: астрономы сделали неожиданное открытие (фото)

Не все протопланетные диски, где формируются планеты, выглядят одинаково, показало новое исследование.

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Если нужно узнать, как выглядела только созданная Солнечная система 4,5 млрд лет назад, нужно посмотреть на протопланетные диски других звезд, где формируются планеты. Солнце в далеком прошлом также было окружено диском из газа и пыли, в котором возникли все 8 планет Солнечной системы. Астрономы использовали радиотелескопы и оптические телескопы для изучения двойных протопланетных дисков, которые окружают двойные звезды. Особенное внимание астрономов привлекла двойная звезда DF Tau, потому что она показала некоторые необычные характеристики. Можно было бы подумать, что протопланетные диски у двойных звезд должны быть одинаковыми, ведь они созданы из одного и того же материала, что и сами звезды. Но исследование, опубликованное на сервере препринтов arXiv, показало удивительные различия между ними, пишет Universe Today.

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Двойная звезда DF Tau находится на расстоянии чуть более 400 световых лет от нас и состоит из двух молодых звезд одинаковой массы. Вероятно, обе звезды образовались в одном молекулярном газовом облаке, но их протопланетные диски не похожи друг на друга.

Более яркая звезда в двойной системе имеет активную внутреннюю часть протопланетного диска, но у второй звезды эта часть практически полностью исчезла. Что именно произошло астрономы пока не могут сказать и считают, что задействованы некие неизвестные процессы.

В таких протопланетных дисках материя слипается под действием гравитации и создаются планеты. Процесс формирования планет в конечном итоге приводит к тому, что протопланетный диск рассеивается. Но в данном случае неизвестно, если планеты в диске вокруг одной из звезд в системе DF Tau. Гравитация звезды также не могла рассеять внутреннюю часть диска.

Планетообразующие диски вокруг нескольких двойных звезд, которые изучили астрономы Фото: Universe Today

Обнаружение протопланетных дисков вокруг других звезд дает понимание о том, как выглядела в самом начале Солнечная система и как в ней начали формироваться планеты. Но двойные протопланетные диски демонстрируют более сложный процесс формирования планет возле двойных звезд.

Астрономам нужно понять, какие процессы стоят за рассеиванием внутреннего протопланетного диска. Может ли это быть связано с тем, что формирование планет происходит быстрее в одном диске? Нужно понять, почему у двух одинаковых звезд в двойной системе могут быть разные протопланетные диски.

Ученые предполагают, что два протопланетных диска имеют разную плотность, или же возле второй звезды находится субзвездный объект, который вырезает во время движения пробел в протопланетном диске. Возможно, что молодые звезды могут влиять на свои диски по-разному, что приводит к их быстрому исчезновению.

Двойная звезда DF Tau была не единственной системой, которую изучили астрономы. Эти данные помогаю лучше понять, как эволюционируют протопланетные диски не только вокруг одиночных, но и двойных звезд. Их эволюция напрямую влияет на развитие планет.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили загадочный взрыв в ранней Вселенной, который сложно объяснить. Ученые впервые обнаружили очень длительную вспышку рентгеновского излучения на расстоянии 12,5 световых млрд лет от нас.

Также Фокус писал о том, что, как показало новое исследование, Вселенная изменилась несколько миллиардов лет назад и изменилось распределение материи в ней. Может быть за этим процессом стоят неизвестные силы природы.