Який вигляд мала Сонячна система 4,5 млрд років тому: астрономи зробили несподіване відкриття (фото)

Не всі протопланетні диски, де формуються планети, мають однаковий вигляд, показало нове дослідження.

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Якщо потрібно дізнатися, який вигляд мала щойно створена Сонячна система 4,5 млрд років тому, потрібно подивитися на протопланетні диски інших зірок, де формуються планети. Сонце в далекому минулому також було оточене диском із газу та пилу, в якому виникли всі 8 планет Сонячної системи. Астрономи використовували радіотелескопи та оптичні телескопи для вивчення подвійних протопланетних дисків, які оточують подвійні зірки. Особливу увагу астрономів привернула подвійна зірка DF Tau, тому що вона показала деякі незвичайні характеристики. Можна було б подумати, що протопланетні диски у подвійних зірок мають бути однаковими, адже вони створені з одного і того ж матеріалу, що й самі зірки. Але дослідження, опубліковане на сервері препринтів arXiv, показало дивовижні відмінності між ними, пише Universe Today.

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Подвійна зірка DF Tau розташована на відстані трохи більше 400 світлових років від нас і складається з двох молодих зірок однакової маси. Ймовірно, обидві зірки утворилися в одній молекулярній газовій хмарі, але їхні протопланетні диски не схожі один на одного.

Яскравіша зірка в подвійній системі має активну внутрішню частину протопланетного диска, але в другої зірки ця частина практично повністю зникла. Що саме сталося астрономи поки що не можуть сказати і вважають, що задіяні якісь невідомі процеси.

У таких протопланетних дисках матерія злипається під дією гравітації і створюються планети. Процес формування планет в кінцевому підсумку призводить до того, що протопланетний диск розсіюється. Але в даному випадку невідомо, чи є планети в диску навколо однієї із зірок у системі DF Tau. Гравітація зірки також не могла розсіяти внутрішню частину диска.

Планетоутворюючі диски навколо кількох подвійних зірок, які вивчили астрономи Фото: Universe Today

Виявлення протопланетних дисків навколо інших зірок дає розуміння про те, який вигляд мала на самому початку Сонячна система і як у ній почали формуватися планети. Але подвійні протопланетні диски демонструють складніший процес формування планет біля подвійних зірок.

Астрономам потрібно зрозуміти, які процеси стоять за розсіюванням внутрішнього протопланетного диска. Чи може це бути пов'язано з тим, що формування планет відбувається швидше в одному диску? Потрібно зрозуміти, чому у двох однакових зірок у подвійній системі можуть бути різні протопланетні диски.

Науковці припускають, що два протопланетні диски мають різну щільність, або ж біля другої зірки знаходиться субзоряний об'єкт, який вирізає під час руху прогалину в протопланетному диску. Можливо, що молоді зірки можуть впливати на свої диски по-різному, що призводить до їхнього швидкого зникнення.

Подвійна зірка DF Tau була не єдиною системою, яку вивчили астрономи. Ці дані допомагають краще зрозуміти, як еволюціонують протопланетні диски не тільки навколо поодиноких, а й подвійних зірок. Їхня еволюція безпосередньо впливає на розвиток планет.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили загадковий вибух у ранньому Всесвіті, який складно пояснити. Вчені вперше виявили дуже тривалий спалах рентгенівського випромінювання на відстані 12,5 світлових млрд років від нас.

Також Фокус писав про те, що, як показало нове дослідження, Всесвіт змінився кілька мільярдів років тому і змінився розподіл матерії в ньому. Можливо, за цим процесом стоять невідомі сили природи.