160 км/час: "бомбовый циклон" со смертоносными и сверхбыстрыми ветрами вот-вот обрушится на землю

Синоптики предупреждают, что взрывной циклон принесет снег, дожди и потенциально опасные и быстрые ветры.

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Великобритания и Ирландия готовятся к взрывному "бомбовому циклону", который вот-вот обрушится на Британские острова: синоптики прогнозируют, что циклон принесет снег, дождь и потенциально смертоносные и сверхбыстрые ветры на территорию Ирландии и Великобритании, пишет Live Science.

Метеорологическая служба Ирландии Met Éireann выпустила срочное предупреждение красного уровня о погоде, такое же предупреждение было опубликовано и Метеобюро Великобритании. Предполагается, что шторм также затронет Северную Ирландию и некоторые части Шотландии.

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По данным синоптиков, "бомбовый циклон" вдохновлен штормом Эовин и, вероятно, обрушит на Британские острова невероятные ветры со скоростью до 160 километров в час. Предупреждения метеорологических служб также означают, что потенциально шторм представляет опасность для местных жителей и может повлечь серьезные разрушения.

Синоптики прогнозируют, что шторм Эовин пересечет Северную Ирландию, а затем двинется на северо-восток в сторону Шотландии. Также прогнозируется, что шторм принесет осадки и ветры в Англию и Уэльс.

По словам главного метеоролога Метеобюро Пола Гундерсена, шторм Эовин — опасное событие, так как в некоторых регионах может выпасть снег, тогда как в других — дождь, а в большей части Великобритании ожидается сильный ветер.

Исследователи отмечают, что сила шторма Эовин связана с арктической вспышкой и историческими снежными бурями, которые обрушились на США на этой неделе. Арктический воздух над Северной Америкой столкнулся с более теплым субтропическим воздухом под Восточным побережьем, что привело к мощному струйному течению, исходящему из Северной Америки в сторону Великобритании, что усилит шторм.

По словам исследователя циклонов в Университете Рединга Амброджо Волонте, данные указывают на то, что шторм Эовин развивается взрывоопасно: усиливается с исключительной скоростью из-за резкого падения давления воздуха на уровне моря.

Отметим, что штормы со взрывным падением давления, подобные этому, называют "бомбовыми циклонами" или "погодными бомбами". Исследователи отмечают, что такие штормы по своей разрушительной силе, по сути, могут соперничать со штормами, такими как шторм Юнис, обрушившийся в 2022 году. Во время шторма Юнис падение деревьев унесло жизни четырех человек в Великобритании и Ирландии, а более миллиона домов остались без электричества на несколько дней.

По словам Волонте, структура шторма Эовин указывает на то, что он может стать одним из сильнейших за всю историю наблюдений в этом регионе.

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