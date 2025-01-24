160 км/год: "бомбовий циклон" зі смертоносними й надшвидкими вітрами ось-ось впаде на землю

Синоптики попереджають, що вибуховий циклон принесе сніг, дощі та потенційно небезпечні й швидкі вітри.

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Велика Британія та Ірландія готуються до вибухового"бомбового циклону", який ось-ось впаде на Британські острови: синоптики прогнозують, що циклон принесе сніг, дощ і потенційно смертоносні й надшвидкі вітри на територію Ірландії та Великої Британії, пише Live Science.

Метеорологічна служба Ірландії Met Éireann випустила термінове попередження червоного рівня про погоду, таке саме попередження опублікувало і Метеобюро Великої Британії. Передбачається, що шторм також торкнеться Північної Ірландії та деяких частин Шотландії.

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За даними синоптиків, "бомбовий циклон" натхненний штормом Еовін і, ймовірно, обвалить на Британські острови неймовірні вітри зі швидкістю до 160 кілометрів на годину. Попередження метеорологічних служб також означають, що потенційно шторм становить небезпеку для місцевих жителів і може спричинити серйозні руйнування.

Синоптики прогнозують, що шторм Еовін перетне Північну Ірландію, а потім рушить на північний схід у бік Шотландії. Також прогнозується, що шторм принесе опади та вітри в Англію та Уельс.

За словами головного метеоролога Метеобюро Пола Гундерсена, шторм Еовін — небезпечна подія, тому що в деяких регіонах може випасти сніг, тоді як в інших — дощ, а в більшій частині Великої Британії очікується сильний вітер.

Дослідники зазначають, що сила шторму Еовін пов'язана з арктичним спалахом та історичними сніжними бурями, які впали на США цього тижня. Арктичне повітря над Північною Америкою зіткнулося з теплішим субтропічним повітрям під Східним узбережжям, що призвело до потужної струменевої течії, яка йде з Північної Америки в бік Великої Британії, що посилить шторм.

За словами дослідника циклонів в Університеті Редінга Амброджо Волонте, дані вказують на те, що шторм Еовін розвивається вибухонебезпечно: посилюється з винятковою швидкістю через різке падіння тиску повітря на рівні моря.

Зазначимо, що шторми з вибуховим падінням тиску, подібні до цього, називають "бомбовими циклонами" або "погодними бомбами". Дослідники зазначають, що такі шторми за своєю руйнівною силою, по суті, можуть змагатися зі штормами, такими як шторм Юніс, що впав 2022 року. Під час шторму Юніс падіння дерев забрало життя чотирьох людей у Великій Британії та Ірландії, а понад мільйон будинків залишилися без електрики на кілька днів.

За словами Волонте, структура шторму Еовін вказує на те, що він може стати одним із найсильніших за всю історію спостережень у цьому регіоні.

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