Физики впервые обнаружили в известном металле новый тип сверхпроводимости: что известно

Ученые обнаружили загадочную форму сверхпроводимости, которая может помочь исследователям лучше понять, как создавать новую электронику и материалы.

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Физики выяснили, что селенид вольфрама (соединение металла вольфрам и селеноводородной кислоты) ведет себя как сверхпроводник при очень низких температурах. Это открытие может помочь в создании материалов, которые являются сверхпроводниками при комнатной температуре. Исследование опубликовано в журнале Nature, пишет New Scientist.

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Сверхпроводимость — это свойство, которое позволяет некоторым материалам проводить электричество без сопротивления. Сейчас известно, что некоторое материалы являются сверхпроводниками только при очень низкой температуре и очень высоком давлении. Но материалы, которые являются сверхпроводниками при комнатной температуре и при обычном атмосферном давлении могут изменить мировые энергетические системы, что позволит людям передавать неограниченную энергию на огромные расстояния.

Пока что такие сверхпроводники еще не были обнаружены, а основные физические механизмы, которые лежат в их основе, известные как нетрадиционная сверхпроводимость, все еще являются предметом споров.

7 лет назад физики неожиданно обнаружили, что если два листа графена, то есть слой углерода толщиной в один атом, наложить друг на друга и слегка скрутить, то он становится сверхпроводником. Когда подобный процесс повторили с другими материалами и создали так называемый муаровый узор, то было обнаружено существование необычного магнетизма и элетроизоляции. Но сверхпроводимость обнаружена не была.

Теперь же физики обнаружили необычную форму сверхпроводимости в металлическом материале под названием селенид вольфрама. Это свойство проявилось, когда два листа материала были охлаждены почти до абсолютного нуля и их скрутили, как и листы графена.

По словам ученых, эксперимент показал, что подобная сверхпроводимость может быть общим свойством материалов с муаровым узором.

Авторы исследования говорят, что обнаружение сверхпроводимости в материале, отличном от графена, предполагает существование совершенно нового класса сверхпроводящих материалов. Нужно только понять какие свойства этих материалов приводят к сверхпроводимости, и это поможет в создании материалов, которые являются сверхпроводниками при комнатной температуре.

Физики пока не знают, каким образом селенид вольфрама является сверхпроводящим, но есть намеки на то, что за этим стоит особенность магнитных полей материала, которая возникает из-за взаимодействия между двумя скрученными листами.

Это похоже на некоторую нетрадиционную сверхпроводимость, которая, как полагают, существует в более традиционных материалах, говорят ученые.

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили неожиданные магнитные свойства в металле висмут, которые позволяют использовать его для создания экологичных электронных технологий.

Также Фокус писал о том, что не все протопланетные диски, где формируются планеты, выглядят одинаково, как показало новое исследование.

Еще Фокус писал о новом достижении американских инженеров. Созданный ими прототип сверхзвукового авиалайнера смог установить рекорд скорости полета. На основе этого тестового самолета буде создан сверхзвуковой самолет, который сможет перевозить пассажиров между Европой и Северной Америкой всего за 3,5 часа.