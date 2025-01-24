Фізики вперше виявили у відомому металі новий тип надпровідності: що відомо

Вчені виявили загадкову форму надпровідності, яка може допомогти дослідникам краще зрозуміти, як створювати нову електроніку і матеріали.

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Фізики з'ясували, що селенід вольфраму (сполука металу вольфрам і селеноводневої кислоти) поводиться як надпровідник за дуже низьких температур. Це відкриття може допомогти у створенні матеріалів, які є надпровідниками за кімнатної температури. Дослідження опубліковано в журналі Nature, пише New Scientist.

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Надпровідність — це властивість, яка дозволяє деяким матеріалам проводити електрику без опору. Наразі відомо, що деякі матеріали є надпровідниками лише за дуже низької температури та дуже високого тиску. Але матеріали, які є надпровідниками при кімнатній температурі та за звичайного атмосферного тиску можуть змінити світові енергетичні системи, що дасть змогу людям передавати необмежену енергію на величезні відстані.

Поки що такі надпровідники ще не були виявлені, а основні фізичні механізми, які лежать в їхній основі, відомі як нетрадиційна надпровідність, все ще є предметом суперечок.

7 років тому фізики несподівано виявили, що якщо два аркуші графену, тобто шар вуглецю завтовшки в один атом, накласти один на одного і злегка скрутити, то він стає надпровідником. Коли подібний процес повторили з іншими матеріалами і створили так званий муаровий візерунок, то було виявлено існування незвичайного магнетизму та електроізоляції. Але надпровідність виявлена не була.

Тепер же фізики виявили незвичайну форму надпровідності в металевому матеріалі під назвою селенід вольфраму. Ця властивість проявилася, коли два аркуші матеріалу охолодили майже до абсолютного нуля і їх скрутили, як і листи графена.

За словами вчених, експеримент показав, що подібна надпровідність може бути загальною властивістю матеріалів з муаровим візерунком.

Автори дослідження кажуть, що виявлення надпровідності в матеріалі, відмінному від графена, припускає існування абсолютно нового класу надпровідних матеріалів. Потрібно тільки зрозуміти, які властивості цих матеріалів призводять до надпровідності, і це допоможе у створенні матеріалів, які є надпровідниками за кімнатної температури.

Фізики поки що не знають, яким чином селенід вольфраму є надпровідним, але є натяки на те, що за цим стоїть особливість магнітних полів матеріалу, яка виникає через взаємодію між двома скрученими листами.

Це схоже на деяку нетрадиційну надпровідність, яка, як вважають, існує в більш традиційних матеріалах, кажуть учені.

Як уже писав Фокус, вчені виявили несподівані магнітні властивості в металі вісмут, які дають змогу використовувати його для створення екологічних електронних технологій.

Також Фокус писав про те, що не всі протопланетні диски, де формуються планети, мають однаковий вигляд, як показало нове дослідження.

Ще Фокус писав про нове досягнення американських інженерів. Створений ними прототип надзвукового авіалайнера зміг встановити рекорд швидкості польоту. На основі цього тестового літака буде створено надзвуковий літак, який зможе перевозити пасажирів між Європою і Північною Америкою всього за 3,5 години.