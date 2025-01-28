Если бы люди могли летать: насколько большими должны быть крылья, чтобы оторваться от земли

Исследователи посчитали, каким был бы размах крыльев у человека среднего роста и веса — 1,5 метра и около 70 килограмм.

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Люди способны на невероятные вещи, однако мы, увы, не можем летать самостоятельно. Но что, если бы мы могли? Какими были бы наши крылья? У людей нет полых костей, как у птиц, а потому размах наших крыльев был бы огромным, чтобы оторвать нас от земли, пишет Live Science.

В новом исследовании ученые сосредоточились на том, чтобы рассчитать, какого на самом деле размера были бы наши крылья, если люди умели летать. По словам профессора биологии в Университете Северной Каролины в Чапел-Хилл Тая Хендрика, их с коллегами анализ показал, что у среднего человека весом около 70 килограмм и ростом не менее 1,5 метра размах крыльев достигал бы 6 метров.

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Хендрик пришел к такому выводу, используя уравнение, разработанное Робертом Наддсом, старшим преподавателем биологических наук в Университете Манчестера. Отметим, что Наддс описал это уравнение в своей статье еще в 2007 году — статья была посвящена масштабированию параметров крыльев птиц по отношению к массе тела.

По словам научного сотрудника Института динозавров Музея естественной истории округа Лос-Анджелес Майкла Хабиба, наука свидетельствует о том, что одного лишь наличия крыльев попросту недостаточно, чтобы люди могли летать. На самом деле потребуются и другие особенности в дополнение к крыльям.

Во-первых, все зависит от того, какие именно крылья у нас будут. Классический вид ангела изображает летящего человека с огромной парой пернатых крыльев, выступающих из спины. По словам Хабиба, анатомически для этого потребовалась бы отдельная лопатка, а также летательные мышцы, охватывающие грудь и спину.

В то же время ученые считают, что крылья летучей мыши, куда более уместны для людей. В этой конфигурации вся рука и кисть будут растягиваться, создавая размах крыльев в 6 метров. Мясистое мембранное крыло покрыло бы эти конечности. Но, чтобы это сработало, остальная часть нашего тела должна была бы вырабатывать достаточно энергии, что потребовало бы сильных мышц. У птиц в среднем от 16% до 18% мышечной массы приходится на мышцы, используемые для полета. У некоторых до 30% мышечной массы приходится на грудь. Это также верно для летучих мышей, хотя масса распределена по большему количеству мышц. По словам Хабиба, это то, что отличает строение их тела от нелетающих животных. Ученые считают, что у людей, вероятно, была бы сильно торчащая грудь и невероятно рельефная спина.

Во-вторых, тип летающих людей также имеет значение. По словам Хабиба, дело в том, что не все летают одинаково. То есть, то, как мы летаем, определяется нашей анатомией. Существует несколько типов полета, в том числе:

хлопанье;

скольжение;

зависание;

парение.

Ученые отмечают, что каждая из этих специализаций подразумевает разные типы крыльев. Например, птица, которая машет крыльями во время полета, имеет короткие и крепкие крылья; парящие птицы имеют гораздо более длинные крылья. Исследователи полагают, что люди, вероятно, могли бы парить.

В-третьих, важным является сам взлет — это не так уж просто с 6-метровыми крыльями. По словам Хендрика, люди не смогли бы активно махать крыльями, чтобы взлететь, находясь близко к земле. Исследователи полагают, что люди, вероятно, могли бы взлетать с положения, когда все четыре конечности начинаются с земли. Птерозавры были одними из первых позвоночных, которые развили способность летать более 200 миллионов лет назад, и, вероятно, ходили и взлетали таким же образом.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, как изменится мир, если люди обретут способность летать.