Якби люди могли літати: наскільки великими мають бути крила, щоб відірватися від землі

Дослідники порахували, яким був би розмах крил у людини середнього зросту і ваги — 1,5 метра і близько 70 кілограмів.

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Люди здатні на неймовірні речі, проте ми, на жаль, не можемо літати самостійно. Але що, якби ми могли? Якими були б наші крила? У людей немає порожнистих кісток, як у птахів, а тому розмах наших крил був би величезним, щоб відірвати нас від землі, пише Live Science.

У новому дослідженні вчені зосередилися на тому, щоб розрахувати, якого насправді розміру були б наші крила, якби люди вміли літати. За словами професора біології в Університеті Північної Кароліни в Чапел-Гілл Тая Хендріка, їхній із колегами аналіз показав, що в середньої людини вагою приблизно 70 кілограмів та зростом щонайменше 1,5 метра розмах крил сягав би 6 метрів.

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Хендрік дійшов такого висновку, використовуючи рівняння, розроблене Робертом Наддсом, старшим викладачем біологічних наук в Університеті Манчестера. Зазначимо, що Наддс описав це рівняння у своїй статті ще 2007 року — стаття була присвячена масштабуванню параметрів крил птахів стосовно маси тіла.

За словами наукового співробітника Інституту динозаврів Музею природної історії округу Лос-Анджелес Майкла Хабіба, наука свідчить про те, що однієї лише наявності крил просто недостатньо, щоб люди могли літати. Насправді потрібні й інші особливості на додаток до крил.

По-перше, все залежить від того, які саме крила у нас будуть. Класичний вигляд ангела зображує людину, що летить, з величезною парою пернатих крил, які виступають зі спини. За словами Хабіба, анатомічно для цього потрібна була б окрема лопатка, а також літальні м'язи, що охоплюють груди й спину.

Водночас учені вважають, що крила кажана куди більш доречні для людей. У цій конфігурації вся рука і кисть будуть розтягуватися, створюючи розмах крил у 6 метрів. М'ясисте мембранне крило покрило б ці кінцівки. Але, щоб це спрацювало, інша частина нашого тіла мала б виробляти достатньо енергії, що вимагало б сильних м'язів. У птахів у середньому від 16% до 18% м'язової маси припадає на м'язи, що використовуються для польоту. У деяких до 30% м'язової маси припадає на груди. Це також вірно для кажанів, хоча маса розподілена по більшій кількості м'язів. За словами Хабіба, це те, що відрізняє будову їхнього тіла від тварин, що не літають. Вчені вважають, що в людей, імовірно, були б груди, що сильно стирчать, і неймовірно рельєфна спина.

По-друге, тип людей, які літають, також має значення. За словами Хабіба, річ у тім, що не всі літають однаково. Тобто, те, як ми літаємо, визначається нашою анатомією. Існує кілька типів польоту, зокрема:

ляскання;

ковзання;

зависання;

ширяння.

Учені зазначають, що кожна з цих спеціалізацій передбачає різні типи крил. Наприклад, птах, який махає крилами під час польоту, має короткі та міцні крила; птахи, які ширяють, мають набагато довші крила. Дослідники вважають, що люди, ймовірно, могли б парити.

По-третє, важливим є сам зліт — це не так уже й просто з 6-метровими крилами. За словами Гендріка, люди не змогли б активно махати крилами, щоб злетіти, перебуваючи близько до землі. Дослідники вважають, що люди, ймовірно, могли б злітати з положення, коли всі чотири кінцівки починаються з землі. Птерозаври були одними з перших хребетних, які розвинули здатність літати понад 200 мільйонів років тому, і, ймовірно, ходили та злітали таким же чином.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, як зміниться світ, якщо люди отримають здатність літати.