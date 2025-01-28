Смерть 5,8 миллиона человек неизбежна к 2099 году: что станет причиной их гибели (фото)

Новое ужасающее исследование предсказывает количество людей, которые неизбежно погибнут уже к концу текущего столетия и это еще не предел.

Related video

В последние годы ученые все чаще сосредоточены на изучении того, как меняются климатические системы Земли и как это влияет на различные экосистемы и живые организмы. В новом ужасающем анализе ученые обнаружили, что 5,6 миллиона жителей Европы неизбежно умрут к 2099 году, пишет Daily Mail.

Исследователи из Лондонской школы гигиены и тропической медицины обнаружили, что от чрезмерной жары в период с 2015 по 2099 годы погибнут минимум 5,8 миллиона европейцев. В то же время эксперты предупреждают, что их анализ не учитывает последствия катастрофических погодных явлений, вызванных изменением климата. Например, масштабных лесных пожаров или экстремальных тропических штормов. Простыми словами, фактическое число погибших людей, вероятно, будет еще выше.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Авторы исследования также отмечают, что потепление планеты, вероятно, остановит смерть людей от холода, но рост числа смертей от жары в целом перевесит уменьшение числа смертей от холода. Ожидается, что к концу века в Барселоне будет зафиксировано самое большое число смертей, связанных с температурой. Далее в рейтинге находится Рим, Неаполь и Мадрид.

По словам ведущего автора исследования, доктора Пьера Массело, результаты их с коллегами анализа подчеркивают незамедлительную необходимость в агрессивном смягчении последствий изменения климата и адаптации к возросшей жаре. Команда считает, что это особенно важно для таких районов как Средиземноморье.

Авторы исследования также отмечают, если необходимые шаги не будут предприняты в ближайшее время, последствия могут быть ужасными. В то же время, следуя более устойчивому пути, человечество могло бы избежать миллионов смертей до конца столетия.

Ранее некоторые полагали, что потепление Земли приведет к тому, что меньшее количество людей будут умирать от холода. Однако ученые также предположили, что изменение климата "полезно", поскольку приведет к "чистому снижению" смертей, связанных с температурой. Простыми словами, теория заключается в том, что жертвы из-за потепления планеты будут неизбежны, однако их количество меньше людей, который в противном случае погибли от холода.

Прогнозируемое количество смертей в отдельных городах Фото: London School of Hygiene & Tropical Medicine

В новом исследовании ученые доказали, что эта теория неверна, по крайней мере в Европе. Результаты работы исследователей показывают, что рост числа смертей, связанных с жарой, постоянно превышает любое снижение числа смертей, связанных с холодом, причем во всех рассматриваемых сценариях.

В своей работе доктор Массело с коллегами проанализировали данные о температуре и смертности, что помогло команде спрогнозировать будущие смерти, связанные с температурой. Анализ ученых охватил 854 европейских города в период с 2015 по 2099 год. Для каждого города исследователи вывели "чистую" цифру — количество смертей, вызванных жарой, за вычетом смертей, "спасенных" от холода.

В сценарии с высокими парниковыми выбросами и отсутствием адаптации к жаре, в Европе в общей сложности погибнет 5 825 746 человек, в то же время 3 480 336 смертей удастся избежать. Таким образом "чистый" уровень смертности в Европе к концу столетия составит 2 345 410 человек. Наиболее уязвимыми перед жарой окажутся южные европейские районы — Средиземноморский регион и Балканы. Наибольшее количество смертей зарегистрировано в Барселоне — 246 082, далее следует Рим — 147 738, Неаполь — 147 248, Мадрид — 129 716, Милан — 110 131 и Афины — 87 523.

С другой стороны, в большинстве городов на Британских островах и в скандинавских странах, таких как Лондон, Копенгаген и Стокгольм, будет наблюдаться "чистое снижение" смертности — это означает, что больше людей будут "спасены" от холода, чем убиты жарой.

Впрочем, ученые обнаружили, что без адаптации к жаре рост смертности, связанной с жарой, постоянно превышает любое снижение смертности, связанной с холодом, по всей Европе. Авторы исследования также отмечают, что их выводы фокусируются на среднесуточной температуре и не учитывают конкретные погодные явления, способные изменить предполагаемое число смертей. Простыми словами, реальное число смертей в результате изменения климата в Европе, вероятно, будет больше, если включить в него такие события, как вызванные климатом наводнения и лесные пожары. Отметим также, что работа ученых сосредоточена исключительно на Европе и не охватывает весь мир.

Ранее Фокус писал о том, что 1,2 миллиона человек в опасности из-за ядовитой пыли: все дело в крупнейшем соленом озере на Земле.