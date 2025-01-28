Смерть 5,8 мільйона людей неминуча до 2099 року: що стане причиною їхньої загибелі (фото)

Нове жахливе дослідження пророкує кількість людей, які неминуче загинуть вже до кінця поточного століття і це ще не межа.

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Останніми роками вчені все частіше зосереджуються на вивченні того, як змінюються кліматичні системи Землі і як це впливає на різні екосистеми та живі організми. У новому жахливому аналізі вчені виявили, що 5,6 мільйона жителів Європи неминуче помруть до 2099 року, пише Daily Mail.

Дослідники з Лондонської школи гігієни та тропічної медицини виявили, що від надмірної спеки в період з 2015 по 2099 роки загинуть щонайменше 5,8 мільйона європейців. Водночас експерти попереджають, що їхній аналіз не враховує наслідки катастрофічних погодних явищ, спричинених зміною клімату. Наприклад, масштабних лісових пожеж або екстремальних тропічних штормів. Простими словами, фактична кількість загиблих людей, ймовірно, буде ще вищою.

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Автори дослідження також зазначають, що потепління планети, ймовірно, зупинить смерть людей від холоду, але зростання кількості смертей від спеки загалом переважить зменшення кількості смертей від холоду. Очікується, що до кінця століття в Барселоні буде зафіксовано найбільшу кількість смертей, пов'язаних із температурою. Далі в рейтингу знаходиться Рим, Неаполь і Мадрид.

За словами провідного автора дослідження, доктора П'єра Массело, результати їхнього з колегами аналізу наголошують на негайній необхідності в агресивному пом'якшенні наслідків зміни клімату та адаптації до спеки, яка зросла. Команда вважає, що це особливо важливо для таких районів як Середземномор'я.

Автори дослідження також зазначають, якщо необхідних кроків не буде вжито найближчим часом, наслідки можуть бути жахливими. Водночас йдучи більш стійким шляхом, людство могло б уникнути мільйонів смертей до кінця століття.

Раніше дехто вважав, що потепління Землі призведе до того, що менша кількість людей вмиратиме від холоду. Однак учені також припустили, що зміна клімату "корисна", оскільки призведе до "чистого зниження" смертей, пов'язаних із температурою. Простими словами, теорія полягає в тому, що жертви через потепління планети будуть неминучі, проте їхня кількість буде меншою за людей, які в іншому випадку загинули б від холоду.

Прогнозована кількість смертей в окремих містах Фото: London School of Hygiene & Tropical Medicine

У новому дослідженні вчені довели, що ця теорія невірна, принаймні в Європі. Результати роботи дослідників показують, що зростання кількості смертей, пов'язаних зі спекою, постійно перевищує будь-яке зниження кількості смертей, пов'язаних із холодом, причому у всіх розглянутих сценаріях.

У своїй роботі доктор Массело з колегами проаналізували дані про температуру і смертність, що допомогло команді спрогнозувати майбутні смерті, пов'язані з температурою. Аналіз учених охопив 854 європейські міста в період з 2015 по 2099 рік. Для кожного міста дослідники вивели "чисту" цифру — кількість смертей, викликаних спекою, за вирахуванням смертей, "врятованих" від холоду.

У сценарії з високими парниковими викидами й відсутністю адаптації до спеки, в Європі загалом загине 5 825 746 осіб, водночас 3 480 336 смертей вдасться уникнути. Таким чином "чистий" рівень смертності в Європі до кінця століття становитиме 2 345 410 осіб. Найбільш уразливими перед спекою виявляться південні європейські райони — Середземноморський регіон і Балкани. Найбільшу кількість смертей зареєстровано в Барселоні — 246 082, далі йде Рим — 147 738, Неаполь — 147 248, Мадрид — 129 716, Мілан — 110 131 і Афіни — 87 523.

З іншого боку, у більшості міст на Британських островах і в скандинавських країнах, таких як Лондон, Копенгаген і Стокгольм, спостерігатиметься "чисте зниження" смертності — це означає, що більше людей буде "врятовано" від холоду, ніж убито спекою.

Утім, учені виявили, що без адаптації до спеки зростання смертності, пов'язаної зі спекою, постійно перевищує будь-яке зниження смертності, пов'язаної з холодом, по всій Європі. Автори дослідження також зазначають, що їхні висновки фокусуються на середньодобовій температурі й не враховують конкретних погодних явищ, здатних змінити передбачувану кількість смертей. Простими словами, реальна кількість смертей унаслідок зміни клімату в Європі, ймовірно, буде більшою, якщо включити в неї такі події, як спричинені кліматом повені та лісові пожежі. Зазначимо також, що робота вчених зосереджена виключно на Європі та не охоплює весь світ.

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