Гигантские "магматические котлы" обнаружены под спящими вулканами: это меняет все

Исследователи обнаружили крупные магматические тела там, где их по всеобщему мнению и вовсе не должно было быть.

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Существует давнее убеждение о том, что активные вулканы имеют крупные магматические тела, которые выбрасываются во время извержений, а затем рассеиваются со временем, когда вулканы затухают и становятся спящими. В новом исследовании ученые обнаружили то, что ставит под сомнение эту теорию, пишет PHYS.org.

Исследование было проведено командой из Нового Корнелльского университета. В ходе анализа команда использовала сейсмические волны для выявления магматических камер под поверхностью шести вулканов разного размера, а также спящих вулканов в Каскадном хребте. По данным Геологической службы США, этот хребет включает половину вулканов США, которые были обозначены как "очень высокая угроза". Группа обнаружила, что все вулканы, включая спящие, имеют устойчивые и крупные магматические тела.

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По словам соавторов исследования постдокторанта Гуаннинга Панга и профессора геологических наук Джеффри Аберса, результаты их работы оказались весьма удивительными. Результаты указывают, что независимо от частоты извержений ученые наблюдали большие магматические тела под многими вулканами, даже если они не были активны в течение тысячелетий.

Теперь ученые считают, что нам придется пересмотреть устоявшуюся теорию. Результаты нового анализа предполагают, что магматические тела под вулканами, вероятно, существуют в течение всей их жизни, а не только во время активной фазы.

Распределение землетрясений и функции приемника со станции, удаленной от вулканов Каскадного хребта Фото: Nature Geoscience

Тот факт, что больше вулканов поддерживают магматические тела, является важным фактором для того, как исследователи могут отслеживать и прогнозировать будущую вулканическую активность. Ученые полагают, что новые данные позволят расширить и модернизировать сети вулканического мониторинга в Канадском хребте и в других местах. Исследователи уже разрабатывают планы по расширению системы мониторинга магмы и по проверке того, будет ли открытие Каскада применимо к другим местам, в том числе и вулканам на Аляске.

По словам Панга, ранее ученые полагали, что наличие большого количества магмы под вулканом повышает вероятность извержения. Теперь новые данные указывают, что это не совсем так, как мы считали.

Схематические модели магматических систем Фото: Nature Geoscience

Результаты показывают, что извержение не полностью осушает магматическую камеру, вместо этого оно сбрасывает часть избыточного объема и давления. Камеру можно медленно расширять и заполнять со временем из-за постепенного таяния коры.

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