Гігантські "магматичні котли" виявлено під сплячими вулканами: це змінює все

Дослідники виявили великі магматичні тіла там, де їх, на загальну думку, і зовсім не повинно було бути.

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Існує давнє переконання про те, що активні вулкани мають великі магматичні тіла, які викидаються під час вивержень, а потім розсіюються з часом, коли вулкани затухають і стають сплячими. У новому дослідженні вчені виявили те, що ставить під сумнів цю теорію, пише PHYS.org.

Дослідження було проведено командою з Нового Корнелльського університету. Під час аналізу команда використовувала сейсмічні хвилі для виявлення магматичних камер під поверхнею шести вулканів різного розміру, а також сплячих вулканів у Каскадному хребті. За даними Геологічної служби США, цей хребет охоплює половину вулканів США, які були позначені як "дуже висока загроза". Група виявила, що всі вулкани, включно зі сплячими, мають стійкі та великі магматичні тіла.

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За словами співавторів дослідження постдокторанта Гуаннінга Панга і професора геологічних наук Джеффрі Аберса, результати їхньої роботи виявилися вельми дивовижними. Результати вказують, що незалежно від частоти вивержень вчені спостерігали великі магматичні тіла під багатьма вулканами, навіть якщо вони не були активні протягом тисячоліть.

Тепер учені вважають, що нам доведеться переглянути усталену теорію. Результати нового аналізу припускають, що магматичні тіла під вулканами, ймовірно, існують протягом усього їхнього життя, а не тільки під час активної фази.

Розподіл землетрусів і функції приймача зі станції, віддаленої від вулканів Каскадного хребта Фото: Nature Geoscience

Той факт, що більше вулканів підтримують магматичні тіла, є важливим фактором для того, як дослідники можуть відстежувати й прогнозувати майбутню вулканічну активність. Вчені вважають, що нові дані дадуть змогу розширити й модернізувати мережі вулканічного моніторингу в Канадському хребті та в інших місцях. Дослідники вже розробляють плани з розширення системи моніторингу магми та з перевірки того, чи буде відкриття Каскаду застосовне до інших місць, зокрема і вулканів на Алясці.

За словами Панга, раніше вчені вважали, що наявність великої кількості магми під вулканом підвищує ймовірність виверження. Тепер нові дані вказують, що це не зовсім так, як ми вважали.

Схематичні моделі магматичних систем Фото: Nature Geoscience

Результати показують, що виверження не повністю осушує магматичну камеру, натомість воно скидає частину надлишкового об'єму і тиску. Камеру можна повільно розширювати та заповнювати з часом через поступове танення кори.

Раніше Фокус писав про те, що майже 200 років тому загадковий вулкан охолодив Землю, принісши голод і смерть.