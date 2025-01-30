Самая уникальная в мире птица подражает летучим мышам: летает по ночам и питается фруктами (видео)

Исследователи рассказали о самой необычной птицей на всем земном шаре, которая странны образом ведет себя как летучая мышь.

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Земля является домом для невероятного количества видов и некоторые из них не перестают удивлять ученых годами. Например, невероятные масляные птицы (Steatornis caripensis), или гуахаро, которые являются единственными летающими птицами, ведущими ночной образ жизни и питаются плодами. Более того, в них есть нечто схожее с летучими мышами, пишет IFLScience.

Представителей этого удивительного вида можно встретить в неотропических местах обитания в родной для вида Южной Америке: на юге вплоть до Боливии, а на севере — в таких странах как Колумбия и Венесуэла. Отметим, что именно здесь масляных птиц часто называют "гуахаро". Несмотря на то, что гуахаро во многом ведут себя как летучие мыши, они считаются родственниками козодоев и поту, а также имеют забавный вид — например, маленькие усы, окружающие их клюв.

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Ранее немецкий натуралист Александр фон Гумбольдт также обнаружил, что птенцы масляных птиц невероятно упитанные, а потому коренные народы Венесуэлы считают их ценным ресурсом. Ученые обнаружили, что коренные народы использовали молодых птиц, чтобы убивать и извлекать их обильный жир, который затем использовали в кулинарии. Известно также, что коренные жители собирали птенцов в пещерах. К слову, ранее считалось, что представители этого вида гнездятся исключительно в пещерах, колониями, которые порой могут достигать тысячи особей.

Однако в исследовании 2009 года ученые обнаружили, что на самом деле птицы проводят в пещерах лишь каждый третий день — остальное время они тихо сидят на деревьях в тропическом лесу, где они отрыгивают семена.

Треть своего времени гуахаро сидят на ветвях в лесу Фото: Flickr

Представители этого вида также ведут ночной образ жизни, что не так уж необычно для птиц, но куда более любопытно то, что они питаются исключительно фруктами и ориентируются с помощью эхолокации. Фактически, масляные птицы считаются единственной ночной, летающей, питающейся фруктами птицей в мире.

Исследователи обнаружили, что масляные птицы используют эхолокацию, которая помогает им находить дорогу в темноте пещер, но в отличие от большинства видов летучих мышей, мы, люди, можем слышать ее. Они также издают серию коротких, но резких криков и визгов, что вполне может быть причиной их названия guácharo, учитывая, что это означает "плакса" на испанском языке.

Однако сравнение с летучими мышами заканчивается навигацией. Хотя летучие мыши также используют эхолокацию для поиска пищи, нет никаких веских доказательств того, что масляные птицы делают то же самое, но не волнуйтесь, масляные птицы, мы все равно вас любим.

Ранее Фокус писал о том, что ученые впервые в истории взглянули на мир глазами пингвина.