Найунікальніший у світі птах наслідує кажанів: літає ночами й харчується фруктами (відео)

Дослідники розповіли про найнезвичайнішого птаха на всій земній кулі, який дивним чином поводиться як кажан.

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Земля є домівкою для неймовірної кількості видів і деякі з них не перестають дивувати вчених роками. Наприклад, неймовірні масляні птахи (Steatornis caripensis), або гуахаро, які є єдиними літаючими птахами, які ведуть нічний спосіб життя і харчуються плодами. Ба більше, у них є щось схоже з кажанами, пише IFLScience.

Представників цього дивовижного виду можна зустріти в неотропічних місцях проживання в рідній для виду Південній Америці: на півдні аж до Болівії, а на півночі — в таких країнах, як Колумбія і Венесуела. Зазначимо, що саме тут масляних птахів часто називають "гуахаро". Попри те, що гуахаро багато в чому поводяться як кажани, вони вважаються родичами козодоїв і поту, а також мають кумедний вигляд — наприклад, маленькі вуса, що оточують їхній дзьоб.

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Раніше німецький натураліст Александр фон Гумбольдт також виявив, що пташенята масляних птахів неймовірно вгодовані, а тому корінні народи Венесуели вважають їх цінним ресурсом. Вчені виявили, що корінні народи використовували молодих птахів, щоб вбивати та витягувати їхній рясний жир, який потім використовували в кулінарії. Відомо також, що корінні жителі збирали пташенят у печерах. До речі, раніше вважалося, що представники цього виду гніздяться виключно в печерах, колоніями, які часом можуть досягати тисячі особин.

Однак у дослідженні 2009 року вчені виявили, що насправді птахи проводять у печерах лише кожен третій день — решту часу вони тихо сидять на деревах у тропічному лісі, де вони відригують насіння.

Третину свого часу гуахаро сидять на гілках у лісі Фото: Flickr

Представники цього виду також ведуть нічний спосіб життя, що не так вже й незвично для птахів, але набагато цікавіше те, що вони харчуються виключно фруктами та орієнтуються за допомогою ехолокації. Фактично, масляні птахи вважаються єдиним нічним птахом у світі, який літає і харчується фруктами.

Дослідники виявили, що масляні птахи використовують ехолокацію, яка допомагає їм знаходити дорогу в темряві печер, але на відміну від більшості видів кажанів, ми, люди, можемо чути її. Вони також видають серію коротких, але різких криків і вересків, що цілком може бути причиною їхньої назви guácharo, враховуючи, що це означає "плакса" іспанською мовою.

Однак порівняння з кажанами закінчується навігацією. Хоча кажани також використовують ехолокацію для пошуку їжі, немає жодних вагомих доказів того, що масляні птахи роблять те ж саме, але не хвилюйтеся, масляні птахи, ми все одно вас любимо.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вперше в історії поглянули на світ очима пінгвіна.