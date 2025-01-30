Разгадан главный секрет белых медведей: почему лед не прилипает к их шерсти (фото)

Исследователи считают, что обнаружили тот самый секретный ингредиент, защищающий шерсть животных от налипания льда.

Related video

Морозная арктическая среда — суровое и беспощадное место для обитания, а потому белым медведям нужна вся возможна помощь, чтобы выжить здесь. Исследователи предполагали, что один из главных секретов выживания белых медведей заключается в их коже и теперь, наконец-то, им удалось разгадать эту тайну, пишет Popular Science.

Исследование было проведено командой из Тринити-колледжа в Дублине. В ходе исследования ученые обнаружили, что секрет заключается в жирной шерсти белых медведей. Предполагается, что кожное сало, или "жир для волос", на шерсти животных в действительности затрудняет прилипание льда. Предполагается, что новые данные в дальнейшем могут помочь химикам и инженерам разработать новые противообледенительные покрытия для более прочных тканей, лыж, сноубордов и многого другого.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам соавтора исследования и химика Ричарда Хоббса, у белых медведей под двумя слоями меха скрыт толстый слой жира, который помогает животным удерживать внутреннее тепло тела. Фактически, эти слои сохраняют животных настолько теплыми, что взрослые самцы могут быстро передвигаться во время бега. Теперь ученые считают, что лед также скапливается на этом слое, защищая животных, которые почти все свое время проводят в ледяной воде или около нее.

Хоббс отмечает, что животные, обитающие в полярных местах обитания, также стали источником вдохновения для разработки новых антиобледенительных материалов. В новой работе ученые сосредоточились над тем, чтобы понять, как именно это работает.

Команда собрала шерсть шести белых медведей в дикой природе, а затем измерили прочность сцепления льда — это позволило понять, насколько хорошо он может прилипать к меху. Далее ученые изучили гидрофобность — процесс, определяющий, способна ли вода испаряться до того, как замерзает. В конце концов ученые также проанализировали время задержки замерзания, а также рассчитали, сколько времени требуется для того, чтобы одна капля воды замерзла при определенных температурах на определенной поверхности.

Теплоизолирующий мех белого медведя, полученный с помощью инфракрасного тепловизора FLIR E75 24o (FLIR Systems OÜ, Эстония) на архипелаге Шпицберген, Норвегия Фото: NORSK POLARINSTITUTT

Исследователи также сравнили свойства шерсти белых медведей с человеческими волосами и двумя лыжными шкурами, сделанными людьми. По словам другого соавтора исследования Джулиан Кэролан, они с коллегами быстро поняли, что дело в кожном сале, обеспечивающем антиобледенительный эффект.

Немытые, жирные волосы значительно затрудняли прилипание льда. Напротив, когда шерсть белого медведя мыли и жир в значительной степени удаляли, она вела себя так же, как человеческие волосы, к которым лед легко прилипает, независимо от того, вымыты они или жирные.

Далее ученые провели подробный химический анализ кожного сала. Команда определила ключевые компоненты, среди которых%

холестерин;

даицилглицерины;

жирные кислоты.

В то же время ученые обнаружили, что жирный метаболит под названием сквален отсутствовал. Отметим, что этот компонент ранее наблюдался в человеческих волосах и шерстки водных млекопитающих, которые не живут в условиях льда. Предполагается, что отсутствие сквалена в шерсти белого медведя имело решающее значение с точки зрения предотвращения обледенения.

Ранее Фокус писал о том, что Арктика превратилась в чистилище для медведей: их ноги покрыты язвам и рваными ранами.