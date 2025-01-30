Розгадано головний секрет білих ведмедів: чому лід не прилипає до їхньої шерсті (фото)

Дослідники вважають, що виявили той самий секретний інгредієнт, що захищає шерсть тварин від налипання льоду.

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Морозне арктичне середовище — суворе і нещадне місце для проживання, а тому білим ведмедям потрібна вся можлива допомога, щоб вижити тут. Дослідники припускали, що один із головних секретів виживання білих ведмедів полягає в їхній шкірі й тепер, нарешті, їм вдалося розгадати цю таємницю, пише Popular Science.

Дослідження було проведено командою з Триніті-коледжу в Дубліні. Під час дослідження вчені виявили, що секрет полягає в жирній шерсті білих ведмедів. Передбачається, що шкірне сало, або "жир для волосся", на шерсті тварин насправді ускладнює прилипання льоду. Передбачається, що нові дані надалі можуть допомогти хімікам та інженерам розробити нові протиожеледні покриття для міцніших тканин, лиж, сноубордів і багато чого іншого.

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За словами співавтора дослідження та хіміка Річарда Гоббса, у білих ведмедів під двома шарами хутра схований товстий шар жиру, який допомагає тваринам утримувати внутрішнє тепло тіла. Фактично, ці шари зберігають тварин настільки теплими, що дорослі самці можуть швидко пересуватися під час бігу. Тепер учені вважають, що лід також накопичується на цьому шарі, захищаючи тварин, які майже весь свій час проводять у крижаній воді або біля неї.

Гоббс зазначає, що тварини, які мешкають у полярних місцях проживання, також стали джерелом натхнення для розробки нових антикригових матеріалів. У новій роботі вчені зосередилися над тим, щоб зрозуміти, як саме це працює.

Команда зібрала шерсть шести білих ведмедів у дикій природі, а потім виміряли міцність зчеплення льоду — це дало змогу зрозуміти, наскільки добре він може прилипати до хутра. Далі вчені вивчили гідрофобність — процес, що визначає, чи здатна вода випаровуватися до того, як замерзає. Зрештою вчені також проаналізували час затримки замерзання, а також розрахували, скільки часу потрібно для того, щоб одна крапля води замерзла за певних температур на певній поверхні.

Теплоізолююче хутро білого ведмедя, отримане за допомогою інфрачервоного тепловізора FLIR E75 24o (FLIR Systems OÜ, Естонія) на архіпелазі Шпіцберген, Норвегія Фото: NORSK POLARINSTITUTT

Дослідники також порівняли властивості шерсті білих ведмедів з людським волоссям і двома лижними шкурами, зробленими людьми. За словами іншого співавтора дослідження Джуліан Керолан, вони з колегами швидко зрозуміли, що справа в шкірному салі, яке забезпечує антикрижаний ефект.

Немите, жирне волосся значно ускладнювало прилипання льоду. Навпаки, коли шерсть білого ведмедя мили й жир значною мірою видаляли, вона поводилася так само як і людське волосся, до якого лід легко прилипає, незалежно від того, вимите воно чи жирне.

Далі вчені провели детальний хімічний аналіз шкірного сала. Команда визначила ключові компоненти, серед яких %%

холестерин;

даїцилгліцерини;

жирні кислоти.

Водночас учені виявили, що жирний метаболіт під назвою сквален був відсутній. Зазначимо, що цей компонент раніше спостерігався в людському волоссі та шерстці водних ссавців, які не живуть в умовах льоду. Припускають, що відсутність сквалена у шерсті білого ведмедя мала вирішальне значення з погляду запобігання обмерзанню.

Раніше Фокус писав про те, що Арктика перетворилася на чистилище для ведмедів: їхні ноги вкриті виразками та рваними ранами.