Найден ледяной щит, способный пережить современное закипание Земли: где он находится (фото)
Образцы ледяного керна показали, что один ледяной щит планеты не растаял во время последнего межледникового события и, вероятно, выстоит вновь.
В последнее время все больше исследований ученых направлены на изучение последствий климатического кризиса Земли, вызванного деятельностью человека. Статистика последних десятилетий показывает, что планета неумолимо нагревается, в результате чего на мир обрушиваются невероятные волны жары и засухи, а таяние ледников может привести к невероятному подъему уровня океана, пишет PHYS.org.
В новом исследовании международная группа ученых-экологов проанализировала образцы ледяного керна, взятые с участка вблизи края шельфа, и обнаружила доказательства того, что шельфовый ледник Ронне в Западной Антарктиде на самом деле не исчез во время последнего межледникового события. Авторы исследования считают, что он, вероятно, сможет пережить и современное изменение климата.
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Шельфовый ледник Ронне привлекает внимание ученых своими огромными размерами. Предыдущие исследования уже показали: если он оторвется от ледяной шапки и растает, результатом станет глобальное повышение уровня моря на 2 метра. Этого более чем достаточно, чтобы затопить несколько прибрежных мегаполисов по всему миру.
В новом исследовании ученые пробурили и извлекли ледяной керн до уровня коренной породы на ледниковом подъеме Скайтрейн недалеко от края шельфового ледника Ронне, на глубине 651 метра. Команда предположила: если бы шельфовый ледник растаял в последний раз, когда планета столкнулась с высокими температурами, то вблизи его краев была бы значительно более высокая концентрация морской соли, поскольку он простирается над водой.
Однако результаты не обнаружили более высокой концентрации соли — данные были такими же, как и в других частях шельфа. Это указывает на то, что ледяной шельф на самом деле не подвергался сильному таянию, если вообще подвергался.
Группа также проверила наличие изотопов, которые несут доказательства погодных явлений во льду, и не обнаружила никаких доказательств того, что шельф подвергся значительному таянию. Теперь ученые считают, что шельфовый ледник Ронне вряд ли растает в текущих условиях и даже больше — когда вся планета нагреется еще больше.
Впрочем, ученые также выяснили, что некоторые условия сегодня отличаются от тех, что наблюдались во время последнего глобального потепления — температура океана значительно выше. Простыми словами, у шельфового ледника есть дополнительная угроза — он может начать таять под поверхностью, что в сочетании с повышенными температурами наверху может привести к другому результату.
Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, когда Антарктида не была покрыта льдом и почему.