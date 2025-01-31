Найден ледяной щит, способный пережить современное закипание Земли: где он находится (фото)

Образцы ледяного керна показали, что один ледяной щит планеты не растаял во время последнего межледникового события и, вероятно, выстоит вновь.

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В последнее время все больше исследований ученых направлены на изучение последствий климатического кризиса Земли, вызванного деятельностью человека. Статистика последних десятилетий показывает, что планета неумолимо нагревается, в результате чего на мир обрушиваются невероятные волны жары и засухи, а таяние ледников может привести к невероятному подъему уровня океана, пишет PHYS.org.

В новом исследовании международная группа ученых-экологов проанализировала образцы ледяного керна, взятые с участка вблизи края шельфа, и обнаружила доказательства того, что шельфовый ледник Ронне в Западной Антарктиде на самом деле не исчез во время последнего межледникового события. Авторы исследования считают, что он, вероятно, сможет пережить и современное изменение климата.

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Шельфовый ледник Ронне привлекает внимание ученых своими огромными размерами. Предыдущие исследования уже показали: если он оторвется от ледяной шапки и растает, результатом станет глобальное повышение уровня моря на 2 метра. Этого более чем достаточно, чтобы затопить несколько прибрежных мегаполисов по всему миру.

В новом исследовании ученые пробурили и извлекли ледяной керн до уровня коренной породы на ледниковом подъеме Скайтрейн недалеко от края шельфового ледника Ронне, на глубине 651 метра. Команда предположила: если бы шельфовый ледник растаял в последний раз, когда планета столкнулась с высокими температурами, то вблизи его краев была бы значительно более высокая концентрация морской соли, поскольку он простирается над водой.

Однако результаты не обнаружили более высокой концентрации соли — данные были такими же, как и в других частях шельфа. Это указывает на то, что ледяной шельф на самом деле не подвергался сильному таянию, если вообще подвергался.

Расположение места бурения SIR. SIR показан красной точкой, а другие существующие и предлагаемые места бурения ледяных кернов вокруг WAIS — синими точками. Фиолетовый цвет показывает обнаженные скальные выходы Фото: Nature

Группа также проверила наличие изотопов, которые несут доказательства погодных явлений во льду, и не обнаружила никаких доказательств того, что шельф подвергся значительному таянию. Теперь ученые считают, что шельфовый ледник Ронне вряд ли растает в текущих условиях и даже больше — когда вся планета нагреется еще больше.

Впрочем, ученые также выяснили, что некоторые условия сегодня отличаются от тех, что наблюдались во время последнего глобального потепления — температура океана значительно выше. Простыми словами, у шельфового ледника есть дополнительная угроза — он может начать таять под поверхностью, что в сочетании с повышенными температурами наверху может привести к другому результату.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, когда Антарктида не была покрыта льдом и почему.