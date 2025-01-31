Знайдено крижаний щит, здатний пережити сучасне закипання Землі: де він розташований (фото)

Зразки крижаного керна показали, що один крижаний щит планети не розтанув під час останньої міжльодовикової події й, ймовірно, вистоїть знову.

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Останнім часом дедалі більше досліджень учених спрямовано на вивчення наслідків кліматичної кризи Землі, спричиненої діяльністю людини. Статистика останніх десятиліть показує, що планета невблаганно нагрівається, внаслідок чого на світ обрушуються неймовірні хвилі спеки та посухи, а танення льодовиків може призвести до неймовірного підйому рівня океану, пише PHYS.org.

У новому дослідженні міжнародна група вчених-екологів проаналізувала зразки крижаного керна, взяті з ділянки поблизу краю шельфу, і виявила докази того, що шельфовий льодовик Ронне в Західній Антарктиді насправді не зник під час останньої міжльодовикової події. Автори дослідження вважають, що він, імовірно, зможе пережити й сучасну зміну клімату.

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Шельфовий льодовик Ронне привертає увагу вчених своїми величезними розмірами. Попередні дослідження вже показали: якщо він відірветься від крижаної шапки й розтане, результатом стане глобальне підвищення рівня моря на 2 метри. Цього більш ніж достатньо, щоб затопити кілька прибережних мегаполісів по всьому світу.

У новому дослідженні вчені пробурили та витягли крижаний керн до рівня корінної породи на льодовиковому підйомі Скайтрейн недалеко від краю шельфового льодовика Ронне, на глибині 651 метра. Команда припустила: якби шельфовий льодовик розтанув востаннє, коли планета зіткнулася з високими температурами, то поблизу його країв була б значно вища концентрація морської солі, оскільки він простягається над водою.

Однак результати не виявили вищої концентрації солі — дані були такими ж, як і в інших частинах шельфу. Це вказує на те, що крижаний шельф насправді не піддавався сильному таненню, якщо взагалі піддавався.

Розташування місця буріння SIR. SIR показаний червоною крапкою, а інші наявні та пропоновані місця буріння крижаних кернів навколо WAIS — синіми крапками. Фіолетовий колір показує оголені скельні виходи Фото: vaccine-1

Група також перевірила наявність ізотопів, які несуть докази погодних явищ у льоду, і не виявила жодних доказів того, що шельф зазнав значного танення. Тепер учені вважають, що шельфовий льодовик Ронне навряд чи розтане в поточних умовах і навіть більше — коли вся планета нагріється ще більше.

Утім, учені також з'ясували, що деякі умови сьогодні відрізняються від тих, що спостерігалися під час останнього глобального потепління — температура океану значно вища. Простими словами, шельфовий льодовик має додаткову загрозу — він може почати танути під поверхнею, що в поєднанні з підвищеними температурами нагорі може призвести до іншого результату.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, коли Антарктида не була покрита льодом і чому.