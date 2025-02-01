Грязное белье астронавтов вынесли на всеобщее обозрение: что делают с одеждой в космосе (видео)

Исследователи рассказали, как астронавты решают основную проблему гигиены — грязная одежда, которую непросто постирать в космосе.

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Регулярная смена одежды и стирка — правила элементарной гигиены. Однако существуют ситуации, когда сделать эти простые шаги не так уж и просто: например, в космосе, где стирка — вовсе не то что легко сделать, пишет IFLScience.

Основная проблема грязной одежды в космосе связана с тем, что вода — невероятно ценный ресурс в этой недружелюбной среде. Исследователи отмечают, ресурс настолько ценный, что даже моча на Международной космической станции (МКС) не является отходами: ее перерабатывают, очищают и используют вновь. Таким образом обычный подход к стирке с большим количеством воды и моющих сред попросту не сработает на МКС.

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Как на МКС "стирают" грязную одежду

У астронавтов на МКС ограниченный гардероб, а потому им приходится носить одежду, которую можно использовать повторно. Впрочем, предсказать все сценарии бывает непросто: например Суни Уильямс и Бутч Уилмор должны были провести в космосе всего неделю в июне прошлого года, но из-за неполадок с космическим кораблем застряли на МКС. Астронавты взяли с собой достаточно одежды на восемь дней, а не на восемь месяцев, поэтому им действительно пришлось растянуть ее на долгое время.

Некоторые предметы одежды используются повторно в течение нескольких дней, недель или даже месяцев, в зависимости от того, насколько они становятся грязными и вонючими. Когда одежда становится слишком грязной и неудобной, экипаж заменяет ее — грязная одежда становится мусором и большая ее часть превращается в огонь.

Не секрет, что многие отходы, выброшенные с МКС, не возвращаются на Землю. Вместо этого они сгорают в атмосфере вместе с большим количеством другого мусора. Исследователи отмечают, что некоторые грузовые капсулы, отправляемые на МКС, попросту не предназначены для приземления на Землю: они сгорают в атмосфере планеты, а потому астронавты набивают их мусором, убивая одним выстрелом двух зайцев.

Альтернативы огню на МКС

В настоящее время у астронавтов попросту нет другого выбора, кроме как сжигать свою грязную одежду, однако несколько перспективных альтернатив находятся в разработке. Например, ученые тестируют ткань, останавливающую рост бактерий и грибков.

Отметим, что такой способ отлично справится с уменьшением запаха и улучшит гигиену, однако он едва ли поможет справиться с пятнами.

Многонациональная компания Proctor & Gamble исследовала ряд продуктов в космосе с NASA, чтобы продемонстрировать возможные моющие средства: одним из них был Tide Infinity, жидкое моющее средство без отдушек и растворителей. Предполагалось, что воду после такой стирки можно будет безопасно использовать повторно. Его консистенция была протестирована на МКС в 2021 году, а в 2023 году марсианская аналогичная миссия CHAPEA (Crew Health And Performance Exploration Analog) использовала его для стирки одежды с меньшими затратами энергии и воды.

Два года назад NASA также протестировало салфетки Tide To-Go Wipes и ручки Tide To-Go Pen, которые использовались для удаления пятен от шрирача, кофе, оливкового масла и пунша в космосе. В других исследованиях ученые также работали над созданием стиральной машинки, которая могла бы работать не только на земной орбите, но возможно на Луне или Марсе.

Ранее Фокус писал о том, что застрявшая на орбите астронавт NASA установила новый рекорд в открытом космосе.