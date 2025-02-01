Брудну білизну астронавтів винесли на загальний огляд: що роблять з одягом у космосі (відео)

Дослідники розповіли, як астронавти розв'язують основну проблему гігієни — брудний одяг, який непросто випрати в космосі.

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Регулярна зміна одягу і прання — правила елементарної гігієни. Однак існують ситуації, коли зробити ці прості кроки не так вже й просто: наприклад, у космосі, де прання — зовсім не те що легко зробити, пише IFLScience.

Основна проблема брудного одягу в космосі пов'язана з тим, що вода — неймовірно цінний ресурс у цьому недружньому середовищі. Дослідники зазначають, ресурс настільки цінний, що навіть сеча на Міжнародній космічній станції (МКС) не є відходами: її переробляють, очищають і використовують знову. Таким чином звичайний підхід до прання з великою кількістю води й мийних засобів просто не спрацює на МКС.

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Як на МКС "перуть" брудний одяг

У астронавтів на МКС обмежений гардероб, а тому їм доводиться носити одяг, який можна використовувати повторно. Утім, передбачити всі сценарії буває непросто: наприклад Суні Вільямс і Бутч Вілмор мали провести в космосі лише тиждень у червні минулого року, але через неполадки з космічним кораблем застрягли на МКС. Астронавти взяли з собою достатньо одягу на вісім днів, а не на вісім місяців, тож їм справді довелося розтягнути його на довгий час.

Деякі предмети одягу використовуються повторно протягом кількох днів, тижнів або навіть місяців, залежно від того, наскільки вони стають брудними та смердючими. Коли одяг стає надто брудним і незручним, екіпаж замінює його — брудний одяг стає сміттям і більша його частина перетворюється на вогонь.

Не секрет, що багато відходів, викинутих з МКС, не повертаються на Землю. Замість цього вони згорають в атмосфері разом із великою кількістю іншого сміття. Дослідники зазначають, що деякі вантажні капсули, що відправляються на МКС, просто не призначені для приземлення на Землю: вони згорають в атмосфері планети, а тому астронавти набивають їх сміттям, вбиваючи одним пострілом двох зайців.

Альтернативи вогню на МКС

Наразі в астронавтів просто немає іншого вибору, окрім як спалювати свій брудний одяг, проте кілька перспективних альтернатив перебувають у розробці. Наприклад, вчені тестують тканину, що зупиняє ріст бактерій і грибків.

Зазначимо, що такий спосіб чудово впорається зі зменшенням запаху і поліпшить гігієну, проте він навряд чи допоможе впоратися з плямами.

Багатонаціональна компанія Proctor & Gamble досліджувала низку продуктів у космосі з NASA, щоб продемонструвати можливі мийні засоби: одним із них був Tide Infinity, рідкий мийний засіб без ароматизаторів і розчинників. Передбачалося, що воду після такого прання можна буде безпечно використовувати повторно. Його консистенцію протестували на МКС 2021 року, а 2023 року марсіанська аналогічна місія CHAPEA (Crew Health And Performance Exploration Analog) використовувала його для прання одягу з меншими витратами енергії та води.

Два роки тому NASA також протестувало серветки Tide To-Go Wipes і ручки Tide To-Go Pen, які використовували для видалення плям від шрірача, кави, оливкової олії та пуншу в космосі. В інших дослідженнях вчені також працювали над створенням пральної машинки, яка могла б працювати не тільки на земній орбіті, але й, можливо, на Місяці або Марсі.

Раніше Фокус писав про те, що астронавт NASA, яка застрягла на орбіті, встановила новий рекорд у відкритому космосі.