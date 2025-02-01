Инопланетяне из параллельной вселенной среди нас, но мы не знаем об этом: что обнаружили ученые

Новое исследование показывает, что в нашей Вселенной есть инопланетная жизнь, но это не самая оптимальная для нее среда.

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В 1962 году американский астроном, доктор философии Фрэнк Дрейк опубликовал одноименное уравнение Дрейка, которое предназначалось для оценки количества обнаруживаемых инопланетных цивилизаций в галактике Млечный Путь, пишет Popular Mechanics.

Это уравнение учитывает такие данные, как:

средняя скорость звездообразования в галактике;

доля звезд, имеющих вращающиеся вокруг них планеты;

среднее количество планет на одну звезду, способных поддерживать жизнь.

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Однако эта формула также учитывает, какая часть из этих планет может поддерживать существование разумных организмов, а также то, могут ли эти организмы разработать технологии, позволяющие им контактировать с другими.

В новом исследовании команда из Швейцарии и Великобритании сосредоточились на одном конкретном аспекте уравнения — как важнейший компонент нашей Вселенной влияет на формирование звезд и, как следствие, на возможность разумной жизни. Ученые изучили связь между плотностью таинственной силы во Вселенной, известной как темная энергия, и общим числом звезд, образовавшихся за всю историю Вселенной. В результате команда описала новую теоретическую модель космического звездообразования, применяемую к шВселенной, а также другие возможные модели с различной плотностью темной энергии. Простыми словами, модель рассматривает вероятность существования разумной жизни в мультивселенной.

В своей работе ученые обратились к антропному мышлению — ходу мыслей, заключающемуся в идее о том, что можно вывести фундаментальные свойства Вселенной, основываясь на факте существования человечества. Человечеству немногое известно о Вселенной, но нечто нам известно наверняка: по крайней в одном крохотном ее уголке все-таки существует жизнь. Ученые считают это отправной точкой, указывающей путь к пониманию других характеристик Вселенной.

Считаются, что антропное мышление может дать объяснение количеству темной энергии в нашей Вселенной. Еще в конце 1980-годов лауреат Нобелевской премии по физике Стивен Вайнберг использовал эту идею, чтобы предположить, что наблюдаемая плотность темной энергии во Вселенной свидетельствует о существовании в ней разумной жизни.

Темная энергия — загадочная сила, которая может быть причиной ускоренного расширения Вселенной. Однако она явно не учитывается в уравнении Дрейка, она связана с образованием звезд, что является ключевым фактором формулы. Так же, как жизнь на Земле не могла бы существовать без нашего Солнца, звезды являются необходимым условием для формирования разумной жизни. Ученые полагают, что размышления о том, как различное количество темной энергии во Вселенной влияет на формирование звезд, могут рассказать о других воможных вселенных.

По словам первого автора статьи, доктора философии и научного сотрудника в области космологии и астрофизики в Институте вычислительной космологии Даремского университета Даниэла Сорини, звезды являются предпосылкой для возникновения жизни в том виде, каком мы ее знаем. Но возникает вопрос, будет ли разумной жизни легче появиться в нашей Вселенной или в гипотетической Вселенной с другим содержанием темной энергии.

По словам Сорини, "хотя мы можем измерить плотность темной энергии, мы на самом деле не знаем, что это такое". В своей работе ученые смоделировали график эффективности звездообразования во всем космосе в зависимости от различных значений плотности темной энергии.

Команда обнаружила, что количество звезд, образовавшихся в истории Вселенной, достигает максимума, когда плотность темной энергии составляет около одной десятой от наблюдаемого значения. Простыми словами, гипотетически идеальная Вселенная для формирования жизни имела бы меньше темной энергии, чем наша Вселенная.

Если предположить, что это количество пропорционально количеству образовавшихся звезд, то это была бы идеальная Вселенная для создания разумной жизни. В этом оптимальном сценарии 27% обычной материи во Вселенной превращается в звезды, тогда как в нашей Вселенной — только 23%. По мнению команды, это свидетельствует о том, что наша Вселенная близка к идеальным условиям, но все еще не идеальна.

Далее ученые рассмотрели, что могло бы измениться, если бы во Вселенной содержалась другая плотность энергии. Команда рассмотрела мультивселенную, в которой каждая вселенная содержит различную плотность темной энергии, и обнаружила, что 99,5% всех рассмотренных вселенных могут похвастаться более высокой плотностью темной энергии, чем наша.

Выводы ученых могут показаться противоречивыми, но ученые заявляют, что это не так: по отдельности вселенные с более высокой плотностью темной энергии содержат меньше разумных наблюдателей, хотя таких вселенных гораздо больше. Результаты исследования также показывают, что в совокупности эти мультивселенные содержат разумных наблюдателей.

В то же время ученые отмечают, что их работа вовсе не ставит за цель доказать существование мультивселенной, как обнаружить внеземную жизнь. Авторы исследования считают, что их работа — скорее является способом рассмотреть, как плотность темной энергии во Вселенной может влиять на звездообразование. А это служит показателем развития разумной жизни

Ранее Фокус писал о том, что ученые могут получить сигнал только от исчезнувших инопланетных цивилизаций.