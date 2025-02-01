Інопланетяни з паралельного всесвіту серед нас, але ми не знаємо про це: що виявили вчені

Нове дослідження показує, що в нашому Всесвіті є інопланетне життя, але це не оптимальне для нього середовище.

Related video

У 1962 році американський астроном, доктор філософії Френк Дрейк опублікував однойменне рівняння Дрейка, яке призначалося для оцінювання кількості інопланетних цивілізацій, які можна виявити в галактиці Чумацький Шлях, пише Popular Mechanics.

Це рівняння враховує такі дані, як:

середня швидкість зореутворення в галактиці;

частка зірок, що мають планети, які обертаються навколо них;

середня кількість планет на одну зірку, здатних підтримувати життя.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Однак ця формула також враховує, яка частина з цих планет може підтримувати існування розумних організмів, а також те, чи можуть ці організми розробити технології, які дають їм змогу контактувати з іншими.

У новому дослідженні команда зі Швейцарії та Великої Британії зосередилися на одному конкретному аспекті рівняння — як найважливіший компонент нашого Всесвіту впливає на формування зірок і, як наслідок, на можливість розумного життя. Вчені вивчили зв'язок між щільністю таємничої сили у Всесвіті, відомої як темна енергія, і загальним числом зірок, що утворилися за всю історію Всесвіту. У результаті команда описала нову теоретичну модель космічного зореутворення, що застосовується до Всесвіту, а також інші можливі моделі з різною щільністю темної енергії. Простими словами, модель розглядає ймовірність існування розумного життя в мультивсесвіті.

У своїй роботі вчені звернулися до антропного мислення — ходу думок, що полягає в ідеї про те, що можна вивести фундаментальні властивості Всесвіту, ґрунтуючись на факті існування людства. Людству небагато відомо про Всесвіт, але дещо нам відомо напевно: принаймні в одному крихітному його куточку все-таки існує життя. Вчені вважають це відправною точкою, що вказує шлях до розуміння інших характеристик Всесвіту.

Вважають, що антропне мислення може дати пояснення кількості темної енергії в нашому Всесвіті. Ще наприкінці 1980-х років лауреат Нобелівської премії з фізики Стівен Вайнберг використав цю ідею, щоб припустити, що спостережувана густина темної енергії у Всесвіті свідчить про існування в ньому розумного життя.

Темна енергія — загадкова сила, яка може бути причиною прискореного розширення Всесвіту. Однак вона явно не враховується в рівнянні Дрейка, вона пов'язана з утворенням зірок, що є ключовим фактором формули. Так само як життя на Землі не могло б існувати без нашого Сонця, зірки є необхідною умовою для формування розумного життя. Вчені вважають, що роздуми про те, як різна кількість темної енергії у Всесвіті впливає на формування зірок, можуть розповісти про інші можливі всесвіти.

За словами першого автора статті, доктора філософії та наукового співробітника в галузі космології та астрофізики в Інституті обчислювальної космології Даремського університету Даніела Соріні, зірки є передумовою для виникнення життя в тому вигляді, в якому ми його знаємо. Але виникає питання, чи буде розумному життю легше з'явитися в нашому Всесвіті або в гіпотетичному Всесвіті з іншим вмістом темної енергії.

За словами Соріні, "хоча ми можемо виміряти щільність темної енергії, ми насправді не знаємо, що це таке". У своїй роботі вчені змоделювали графік ефективності зореутворення в усьому космосі залежно від різних значень щільності темної енергії.

Команда виявила, що кількість зірок, які утворилися в історії Всесвіту, досягає максимуму, коли щільність темної енергії становить близько однієї десятої від спостережуваного значення. Простими словами, гіпотетично ідеальний Всесвіт для формування життя мав би менше темної енергії, ніж наш Всесвіт.

Якщо припустити, що ця кількість пропорційна кількості утворених зірок, то це був би ідеальний Всесвіт для створення розумного життя. У цьому оптимальному сценарії 27% звичайної матерії у Всесвіті перетворюється на зірки, тоді як у нашому Всесвіті — лише 23%. На думку команди, це свідчить про те, що наш Всесвіт близький до ідеальних умов, але все ще не ідеальний.

Далі вчені розглянули, що могло б змінитися, якби у Всесвіті містилася інша щільність енергії. Команда розглянула мультивсесвіт, у якому кожен всесвіт містить різну густину темної енергії, і виявила, що 99,5% усіх розглянутих всесвітів можуть похвалитися вищою густиною темної енергії, ніж наш.

Висновки вчених можуть здатися суперечливими, але вчені заявляють, що це не так: окремо всесвіти з вищою щільністю темної енергії містять менше розумних спостерігачів, хоча таких всесвітів набагато більше. Результати дослідження також показують, що в сукупності ці мультивсесвіти містять розумних спостерігачів.

Водночас науковці зазначають, що їхня робота зовсім не ставить за мету довести існування мультивсесвіту, як виявити позаземне життя. Автори дослідження вважають, що їхня робота — радше є способом розглянути, як щільність темної енергії у Всесвіті може впливати на зореутворення. А це слугує показником розвитку розумного життя

Раніше Фокус писав про те, що вчені можуть отримати сигнал тільки від зниклих інопланетних цивілізацій.