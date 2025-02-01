Огромный астероид, несущийся к Земле, переполошил ученых: каковы шансы столкновения

Исследователи Европейского космического агентства пристально следят за астероидом, который, как считают ученые, может столкнуться с нашей планетой.

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Астероид 2024 YR4 был обнаружен 27 декабря телескопом в Чили и с тех пор привлек внимание астрономов в Соединенных штатах и Европе. По словам исследователей из Европейского космического агентства (ЕКА), с начала января астрономы сосредоточились на последующих наблюдениях, используя телескопы по всему миру, пишет UPI.

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Ученые отмечают, что используют данные для улучшения нашего понимания размера и траектории астероида. Текущие оценки предполагают, что ширина астероида составляет около 100 метров, а его вероятное столкновение с Землей, как ожидается, произойдет 22 декабря 2032 года. Впрочем, вероятность такого столкновения составляет 1,3%. Но это одна из самых высоких вероятностей столкновения астероида с Землей за всю историю наблюдения за космическими камнями.

В настоящее время астероид удаляется от Земли, но ученые планируют продолжить следить за гигантским космическим камнем, пока он не исчезнет. Ожидается, что 2024 YR4 появится на телескопах вновь лишь в 2028 году — тогда ученые смогут получить более точный прогноз о том, может ли он действительно столкнуться с Землей и если да, когда это произойдет.

По словам планетарного астронома из Эдинбургского университет Колина Снодграсса, вероятнее всего, огромный космический камень пролетит мимо нашей планеты, не причинив нам вреда. В то же время исследователи отмечают, что астероид такого размера в среднем сталкивается с Землей каждые несколько тысяч лет и в действительности может нанести достаточно серьезный ущерб региону, где упадет.

Несмотря на мизерные шансы столкновения, огромный астероид все еще заслуживает немного большего внимания ученых с помощью телескопов. По крайней мере, пока они не смогут подтвердить, что столкновения не произойдет. Чем дольше исследователи будет следить за орбитой космического камня, тем точнее в будущем станут прогнозы его траектории в будущем.

Ранее Фокус писал о том, что во фрагменте астероида обнаружены признаки жизни.