Величезний астероїд, що мчить до Землі, переполошив учених: які шанси зіткнення

Дослідники Європейського космічного агентства пильно стежать за астероїдом, який, як вважають учені, може зіткнутися з нашою планетою.

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Астероїд 2024 YR4 було виявлено 27 грудня телескопом у Чилі, і відтоді він привернув увагу астрономів у Сполучених штатах і Європі. За словами дослідників із Європейського космічного агентства (ЄКА), від початку січня астрономи зосередилися на подальших спостереженнях, використовуючи телескопи по всьому світу, пише UPI.

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Учені зазначають, що використовують дані для поліпшення нашого розуміння розміру і траєкторії астероїда. Поточні оцінки припускають, що ширина астероїда становить близько 100 метрів, а його ймовірне зіткнення із Землею, як очікується, відбудеться 22 грудня 2032 року. Утім, імовірність такого зіткнення становить 1,3%. Але це одна з найвищих імовірностей зіткнення астероїда із Землею за всю історію спостереження за космічним камінням.

Наразі астероїд віддаляється від Землі, але вчені планують продовжити стежити за гігантським космічним каменем, поки він не зникне. Очікується, що 2024 YR4 з'явиться на телескопах знову лише 2028 року — тоді вчені зможуть отримати точніший прогноз про те, чи може він дійсно зіткнутися із Землею і якщо так, коли це станеться.

За словами планетарного астронома з Единбурзького університету Коліна Снодграсса, найімовірніше, величезний космічний камінь пролетить повз нашу планету, не заподіявши нам шкоди. Водночас дослідники зазначають, що астероїд такого розміру в середньому стикається із Землею кожні кілька тисяч років і насправді може завдати досить серйозної шкоди регіону, де впаде.

Попри мізерні шанси зіткнення, величезний астероїд все ще заслуговує на трохи більшу увагу вчених за допомогою телескопів. Принаймні, поки вони не зможуть підтвердити, що зіткнення не відбудеться. Що довше дослідники стежитимуть за орбітою космічного каменю, то точнішими в майбутньому стануть прогнози його траєкторії в майбутньому.

Раніше Фокус писав про те, що у фрагменті астероїда виявлено ознаки життя.