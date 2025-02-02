Регенерация реальна: наше тело может отращивать утраченные органы

Хотя мы не можем отращивать утраченные конечности, однако наш организм чрезвычайно хорошо умеет восстанавливаться. Человеческое тело может регенерировать потерянную печень или селезенку и даже отрастить новые миндалины.

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Человеческий организм постоянно обновляется, заменяя миллиарды клеток ежедневно. Хотя этот процесс помогает поддерживать основные функции, клетки, потерянные из-за травм или старения, не всегда восстанавливаются достаточно быстро, чтобы предотвратить ухудшение состояния органов, пишет Science Alert.

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Стволовые клетки, известные своей способностью превращаться в различные типы клеток, были в центре внимания регенеративной медицины. Однако их ограниченная доступность и медленная скорость деления создают проблемы для широкомасштабной регенерации органов.

Однако в редких случаях органы или ткани неожиданно отрастают. Например, Кэти Голден в детстве перенесла тонзиллэктомию, то есть хирургическое удаление миндалин, но спустя десятилетия ее миндалины снова появились.

Это явление более распространено, чем многие представляют, поскольку тонзиллэктомия оставляет часть ткани нетронутой, что приводит к отрастанию примерно в 6% случаев.

На схеме показаны небные миндалины — гланды Фото: Википедия

Печень также известна своими регенеративными свойствами. Согласно исследованию только 10% этого органа может перерасти в полностью функциональную печень, что делает возможным частичную трансплантацию печени. Другим органом с превосходным регенеративным потенциалом является селезенка.

Травмы, особенно тупые травмы живота, часто приводят к удалению селезенки, однако исследования показывают, что небольшие фрагменты селезеночной ткани могут приживаться в других частях тела и восстанавливать свою функцию. Это состояние, известное как спленоз, наблюдается у 66% пациентов, перенесших спленэктомию.

Новые исследования показывают, что легкие также имеют регенеративные возможности. Воздействие загрязняющих веществ и курение повреждает альвеолы, крошечные мешочки, отвечающие за обмен кислорода.

Однако исследования показывают, что отказ от курения позволяет здоровым клеткам заменить поврежденные. В случаях, когда удаляют легкое, другое легкое компенсирует это путем образования новых альвеол, а не простого расширения имеющихся.

Регенерация не ограничивается внутренними органами. Кожа, самый большой орган тела, непрерывно обновляется. Имея площадь почти два квадратных метра, она ежедневно сбрасывает около 500 миллионов клеток, что равно потере более двух граммов кожи в день. Матка также подвергается значительной регенерации, поскольку эндометриальная оболочка меняется примерно 450 раз в течение жизни женщины.

Даже репродуктивные структуры демонстрируют регенеративные тенденции. Вазэктомия, процедура, имеющая целью предотвратить попадание сперматозоидов в уретру, иногда исправляется самим организмом. В редких случаях разорванные участки семявыносящего протока снова соединяются, что приводит к неожиданной беременности.

Аналогично, регенерация костей является хорошо задокументированным процессом. Переломы обычно срастаются в течение шести-восьми недель, но полное восстановление структуры и прочности костей может занять месяцы или даже годы. Однако эта способность снижается с возрастом, особенно у женщин в постменопаузе.

Когда удаляют один из парных органов, другой может приспособиться к компенсации. Например, одна почка увеличится, чтобы справиться с повышенными требованиями к фильтрации.

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Хотя полная регенерация органов остается редким явлением, эти природные механизмы дают ценную информацию для медицинских исследований. Ученые продолжают исследовать, как эти процессы могут быть использованы для решения проблемы постоянного дефицита донорских органов, что дает надежду на будущие достижения в регенеративной медицине.

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