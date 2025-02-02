Регенерація реальна: наше тіло може відрощувати втрачені органи

Хоча ми не можемо відрощувати втрачені кінцівки, проте наш організм надзвичайно добре вміє відновлюватися. Людське тіло може регенерувати втрачену печінку чи селезінку та навіть відростити нові мигдалики.

Related video

Людський організм постійно оновлюється, замінюючи мільярди клітин щодня. Хоча цей процес допомагає підтримувати основні функції, клітини, втрачені через травми або старіння, не завжди відновлюються достатньо швидко, щоб запобігти погіршенню стану органів, пише Science Alert.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Стовбурові клітини, відомі своєю здатністю перетворюватися на різні типи клітин, були в центрі уваги регенеративної медицини. Однак їхня обмежена доступність і повільна швидкість поділу створюють проблеми для широкомасштабної регенерації органів.

Проте в рідкісних випадках органи або тканини несподівано відростають. Наприклад, Кеті Голден у дитинстві перенесла тонзилектомію, тобто хірургічне видалення мигдаликів, але через десятиліття її мигдалики знову з'явилися.

Це явище поширеніше, ніж багато хто уявляє, оскільки тонзилектомія залишає частину тканини недоторканою, що призводить до відростання приблизно в 6% випадків.

На схемі показано піднебінні мигдалики — гланди Фото: Вікіпедія

Печінка також відома своїми регенеративними властивостями. Відповідно до дослідження лише 10% цього органу може перерости в повністю функціональну печінку, що робить можливим часткову трансплантацію печінки. Іншим органом з чудовим регенеративним потенціалом є селезінка.

Травми, особливо тупі травми живота, часто призводять до видалення селезінки, проте дослідження показують, що невеликі фрагменти селезінкової тканини можуть приживатися в інших частинах тіла і відновлювати свою функцію. Цей стан, відомий як спленоз, спостерігається у 66% пацієнтів, які перенесли спленектомію.

Нові дослідження показують, що легені також мають регенеративні можливості. Вплив забруднювальних речовин і куріння пошкоджує альвеоли, крихітні мішечки, що відповідають за обмін кисню.

Однак дослідження показують, що відмова від куріння дозволяє здоровим клітинам замінити пошкоджені. У випадках, коли видаляють легеню, інша легеня компенсує це шляхом утворення нових альвеол, а не простого розширення наявних.

Регенерація не обмежується внутрішніми органами. Шкіра, найбільший орган тіла, безперервно оновлюється. Маючи площу майже два квадратних метри, вона щодня скидає близько 500 мільйонів клітин, що дорівнює втраті понад двох грамів шкіри на день. Матка також зазнає значної регенерації, оскільки ендометріальна оболонка змінюється приблизно 450 разів протягом життя жінки.

Навіть репродуктивні структури демонструють регенеративні тенденції. Вазектомія, процедура, що має на меті запобігти потраплянню сперматозоїдів до уретри, іноді виправляється самим організмом. У рідкісних випадках розірвані ділянки сім'явивідної протоки знову з'єднуються, що призводить до несподіваної вагітності.

Аналогічно, регенерація кісток є добре задокументованим процесом. Переломи зазвичай зростаються протягом шести-восьми тижнів, але повне відновлення структури і міцності кісток може зайняти місяці або навіть роки. Однак ця здатність знижується з віком, особливо у жінок у постменопаузі.

Коли видаляють один із парних органів, інший може пристосуватися до компенсації. Наприклад, одна нирка збільшиться, щоб впоратися з підвищеними вимогами до фільтрації.

Важливо

Ох ці пінгвіни: чому "подружня" вірність птахів виявилася міфом

Хоча повна регенерація органів залишається рідкісним явищем, ці природні механізми дають цінну інформацію для медичних досліджень. Вчені продовжують досліджувати, як ці процеси можуть бути використані для розв'язання проблеми постійного дефіциту донорських органів, що дає надію на майбутні досягнення в регенеративній медицині.

Раніше Фокус писав про знайдене в Ірані підземне поселення. Його виявили у древньому місті Абаркух.

Також ми розповідали про унікальність нюху: виявилося, що він важливіший за зір та слух. Про це розповіли американські вчені.

Цей матеріал має лише інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.