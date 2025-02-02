Более 5000 лет: ученые предлагают желающим разгадать загадку и получить миллионы (фото)

Власти одного из штатов Индии предлагают миллионный гонорар всем желающим за разгадку письменности древней цивилизации долины реки Инд. Пока никому не удалось расшифровать эти надписи.

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Индийские власти и ученые предложили любому энтузиасту $1 млн (более 41,7 млн грн), который сможет разгадать надписи на древнем языке возрастом более 5000 лет. Об этом сообщает британский таблоид Metro.

Журналисты пишут, что письменность древней цивилизации в долине реки Инд до сих пор остается самой большой загадкой среди археологов и палеолингвистов. Несмотря на то, что с момента открытия этой цивилизации прошло более 100 лет, ученые до сих пор не смогли приблизиться к дешифровке надписей.

Древняя табличка (фото: Metro)

Известный индолог Аско Парпола описывает письмо этой цивилизации как "важнейшую систему письма, которую не удается расшифровать". Сейчас, по его словам, ученые спорят между тем, что это может быть за язык — дравидийский (или древний тамильский), протоязык брагуи, ранний индоарийский язык или даже шумерский.

Сейчас специалисты нашли почти 4000 надписей, в основном на печатях, керамике и табличках, каждая из них короткая — не более 34 символов. Ни один из этих артефактов не содержит второго языка, который мог помочь в переводе специалистам.

СМИ указывает, что сейчас последние исследования указывают на сходство этих надписей с древними граффити провинции Тамилнад, расположенной на восточном побережье Индийского океана. Недавние сравнения указали на 60% совпадение в ряде символов на артефактах, однако это никоим образом не позволило сделать прорыв в дешифровке надписей цивилизации Инда.

Ведущие историки и власти штата поддерживают попытки найти решение этой проблемы. Главный министр штата Мутхувел Карунанидхи Сталин объявил о создании премии для всех желающих, которые смогут найти "ключ" к этой древней загадке.

Табличка с быком (фото: Metro)

"Мы не смогли четко понять систему письменности некогда процветающей долины Инда. Эта загадка не была разгадана в течение последних 100 лет, несмотря на многочисленные усилия археологов и экспертов. Я объявляю денежный приз в размере одного миллиона долларов лицам или организациям, которые расшифруют надписи так, что эти результаты удовлетворят экспертов и археологов", — сказал чиновник.

По его словам, он согласен с предположением ряда ученых, что изображения быков в цивилизациях Инда и среди племен тамилов имеют сходства. Господин Мутхувел Карунанидхи Сталин считает, что ключ к разгадке этих артефактов следует искать в древних тамильских текстах.

"Древняя тамильская литература содержит много упоминаний о приручении быков, и одна из печатей из цивилизации долины Инда имеет изображение человека, который пытается укротить быка. Поэтому у меня есть надежда, что ответ на эту загадку прольет свет на те времена о власти, торговле, верованиях тогдашних людей, язык которых со временем был утрачен и пока остается неразгаданным", — говорит тамильский чиновник.

Ранее стало известно, что ученые обнаружили необычный артефакт цивилизации майя. Во время исследования знаменитого города майя под названием Чичен-Ица, археологи обнаружили диск с изображениями игроков древней игры в мяч.

Впоследствии сообщалось, как на 3000-летней табличке из Вавилона нашли карту к библейскому кладу. Исследователи считают, что расшифровали клинописный текст вавилонян, который указывает на местонахождение ковчега.