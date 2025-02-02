Более 5000 лет: ученые предлагают желающим разгадать загадку и получить миллионы (фото)
Власти одного из штатов Индии предлагают миллионный гонорар всем желающим за разгадку письменности древней цивилизации долины реки Инд. Пока никому не удалось расшифровать эти надписи.
Индийские власти и ученые предложили любому энтузиасту $1 млн (более 41,7 млн грн), который сможет разгадать надписи на древнем языке возрастом более 5000 лет. Об этом сообщает британский таблоид Metro.
Журналисты пишут, что письменность древней цивилизации в долине реки Инд до сих пор остается самой большой загадкой среди археологов и палеолингвистов. Несмотря на то, что с момента открытия этой цивилизации прошло более 100 лет, ученые до сих пор не смогли приблизиться к дешифровке надписей.
Известный индолог Аско Парпола описывает письмо этой цивилизации как "важнейшую систему письма, которую не удается расшифровать". Сейчас, по его словам, ученые спорят между тем, что это может быть за язык — дравидийский (или древний тамильский), протоязык брагуи, ранний индоарийский язык или даже шумерский.
Сейчас специалисты нашли почти 4000 надписей, в основном на печатях, керамике и табличках, каждая из них короткая — не более 34 символов. Ни один из этих артефактов не содержит второго языка, который мог помочь в переводе специалистам.
СМИ указывает, что сейчас последние исследования указывают на сходство этих надписей с древними граффити провинции Тамилнад, расположенной на восточном побережье Индийского океана. Недавние сравнения указали на 60% совпадение в ряде символов на артефактах, однако это никоим образом не позволило сделать прорыв в дешифровке надписей цивилизации Инда.
Ведущие историки и власти штата поддерживают попытки найти решение этой проблемы. Главный министр штата Мутхувел Карунанидхи Сталин объявил о создании премии для всех желающих, которые смогут найти "ключ" к этой древней загадке.
"Мы не смогли четко понять систему письменности некогда процветающей долины Инда. Эта загадка не была разгадана в течение последних 100 лет, несмотря на многочисленные усилия археологов и экспертов. Я объявляю денежный приз в размере одного миллиона долларов лицам или организациям, которые расшифруют надписи так, что эти результаты удовлетворят экспертов и археологов", — сказал чиновник.
По его словам, он согласен с предположением ряда ученых, что изображения быков в цивилизациях Инда и среди племен тамилов имеют сходства. Господин Мутхувел Карунанидхи Сталин считает, что ключ к разгадке этих артефактов следует искать в древних тамильских текстах.
"Древняя тамильская литература содержит много упоминаний о приручении быков, и одна из печатей из цивилизации долины Инда имеет изображение человека, который пытается укротить быка. Поэтому у меня есть надежда, что ответ на эту загадку прольет свет на те времена о власти, торговле, верованиях тогдашних людей, язык которых со временем был утрачен и пока остается неразгаданным", — говорит тамильский чиновник.
Ранее стало известно, что ученые обнаружили необычный артефакт цивилизации майя. Во время исследования знаменитого города майя под названием Чичен-Ица, археологи обнаружили диск с изображениями игроков древней игры в мяч.
Впоследствии сообщалось, как на 3000-летней табличке из Вавилона нашли карту к библейскому кладу. Исследователи считают, что расшифровали клинописный текст вавилонян, который указывает на местонахождение ковчега.