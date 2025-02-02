Віком у 5000 років: учені пропонують охочим розгадати загадку та отримати мільйони (фото)

Влада одного зі штатів Індії пропонує мільйонний гонорар всім охочим за розгадку писемності древньої цивілізації долини річки Інд. Наразі нікому не вдалося розшифрувати ці написи.

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Індійська влада та вчені запропонували будь-якому ентузіасту $1 млн (понад 41,7 млн грн), який зможе розгадати написи древньою мовою віком понад 5000 років. Про це повідомляє британський таблоїд Metro.

Журналісти пишуть, що писемність стародавньої цивілізації у долині річки Інд до сьогодні залишається найбільшою загадкою серед археологів та палеолінгвістів. Попри ще, що з моменту відкриття цієї цивілізації минуло понад 100 років, вчені до сьогодні не змогли наблизитися до дешифрування написів.

Древня табличка (фото: Metro)

Відомий індолог Аско Парпола описує письмо цієї цивілізації як "найважливішу систему письма, яку не вдається розшифрувати". Наразі, за його словами, вчені сперечаються між тим, що це може бути за мова — дравідійська (або давня тамільська), протомова брагуї, рання індоарійська мова чи навіть шумерська.

Наразі фахівці знайшли майже 4000 написів, здебільшого на печатках, кераміці та табличках, кожен з них короткий – не більше 34 символів. Жоден з цих артефактів не містить другої мови, який міг допомогти у перекладі спеціалістам.

ЗМІ вказує, що наразі останні дослідження вказують на схожість цих написів зі стародавніми графіті провінції Тамілнад, розташованій на східному узбережжі Індійського океану. Нещодавні порівняння вказали на 60% збіг у низці символів на артефактах, однак це ніяким чином не дозволило зробити прорив у дешифруванні написів цивілізації Інду.

Провідні історики та влада штату підтримують спроби знайти розв'язок цієї проблеми. Головний міністр штату Мутхувел Карунанідхі Сталін оголосив про створення премії для всіх охочих, які зможуть знайти "ключ" до цієї древньої загадки.

Табличка з биком (фото: Metro)

"Ми не змогли чітко зрозуміти систему писемності колись процвітаючої долини Інду. Ця загадка не була розгадана протягом останніх 100 років, попри численні зусилля археологів і експертів. Я оголошую грошовий приз у розмірі одного мільйона доларів особам або організаціям, які розшифрують написи так, щоб ці результати задовольнили експертів і археологів", — сказав чиновник.

За його словами, він згоден з припущенням низки вчених, що зображення биків у цивілізаціях Інду та серед племен тамілів мають подібності. Пан Мутхувел Карунанідхі Сталін вважає, що ключ до розгадки цих артефактів варто шукати в давніх тамільських текстах.

"Стародавня тамільська література містить багато згадок про приручення биків, і одна із печаток з цивілізації долини Інду має зображення людини, яка намагається приборкати бика. Тому в мене є надія, що відповідь на цю загадку проллє світло на ті часи про владу, торгівлю, вірування тогочасних людей, мова яких з часом була втрачена і наразі залишається нерозгаданою", — каже тамільський чиновник.

Раніше стало відомо, що вчені виявили незвичайний артефакт цивілізації мая. Під час дослідження знаменитого міста мая під назвою Чичен-Іца, археологи виявили диск із зображеннями гравців стародавньої гри у м'яч.

Згодом повідомлялося, як на 3000-річній табличці з Вавилона знайшли карту до біблійного скарбу. Дослідники вважають, що розшифрували клинописний текст вавилонян, який вказує на місцезнаходження ковчега.