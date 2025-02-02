Камера сняла, как космический мусор падает в США: специалисты назвали причину (фото, видео)

Жители штата Миннесота убеждены, что видели странный объект в небе, который падал на Землю. Специалисты убеждены, что люди сняли один из ракетоносителей Starlink, который стал космическим мусором.

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Житель форта Аткинсон из американского штата Миннесота снял на камеру безопасности видео, как из космоса падает неизвестный объект, похожий на космический мусор. Соответствующее видео было размещено на портале ViralHog в YouTube.

Американец Том обнародовал это видео, указывая, что случайно просматривал записи камеры наблюдения и увидел странное явление.

"Моя камера сняла, как космический мусор входит в атмосферу Земли прошлым вечером", — пишет местный.

На кадрах заметно, что видео сняло падение неизвестного объекта вечером 28 января этого года. Сначала заметно, что постепенно в кадре появляется что-то похожее на голову "кометы", которая постепенно увеличивается.

Падение космического мусора (скриншот видео)

Падение космического мусора (скриншот видео)

За несколько секунд ее становится четче видно, однако через несколько мгновений она постепенно как бы "угасает", а затем совсем исчезает из объектива камеры внешнего слежения. Пока точно неизвестно, какой космический объект мог упасть или сгореть в атмосфере Земли в этот вечер.

Ранее телеканал Wisc 12 News сообщал, что в районе столицы штата Милуоки местные тоже видели падение "неизвестного объекта". Впоследствии специалисты единодушно сообщили, что речь идет именно о падении "космического мусора".

В то же время специалисты Университета Мэдисона в Миннесоте убеждены, что этим космическим мусором являются "остатки" от ракеты-носителя Starlink-5693. По данным aerospace.org, траектория космического мусора соответствовала предполагаемой траектории повторного входа Starlink-5693.

Starlink-5693 был запущен 2 февраля 2023 года из Космического центра Кеннеди во Флориде. Транспортное средство является частью проекта SpaceX Starlink, который обеспечивает высокоскоростной Интернет через группу спутников.

Ранее сообщалось, что на жителей села в Кении упало гигантское кольцо из космоса. Космическое кольцо весом полтонны чудом не попало в здание или дом, иначе это была бы катастрофа.

Впоследствии стало известно, каковы шансы человека погибнуть от обломков спутников. Космический мусор стал большой проблемой астрономов в последние десятилетия, засорив всю орбиту Земли. От прилета его обломков также страдают и люди внизу. Однако у статистики есть свои утверждения по поводу шансов их падения нам на голову.