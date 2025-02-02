Камера відзняла, як космічне сміття падає у США: фахівці назвали причину (фото, відео)
Мешканці штату Міннесота переконані, що бачили дивний об'єкт у небі, який падав на Землю. Фахівці переконані, що люди зафільмували один із ракетоносіїв Starlink, який став космічним сміттям.
Мешканець форту Аткінсон з американського штату Міннесота зняв на камеру безпеки відео, як з космосу падає невідомий об'єкт, схожий на космічне сміття. Відповідне відео було розміщене на порталі ViralHog в YouTube.
Американець Том оприлюднив це відео, вказуючи, що випадково переглядав записи камери спостереження і побачив дивне явище.
"Моя камера зняла, як космічне сміття входить в атмосферу Землі минулого вечора", — пише місцевий.
На кадрах помітно, що відео зняло падіння невідомого об'єкта ввечері 28 січня цього року. Спочатку помітно, що поступово в кадрі з'являється щось схоже на голову "комети", яка поступово збільшується.
За кілька секунд її стає чіткіше видно, однак за кілька миттєвостей вона поступово ніби "згасає", а потім геть зникає з об'єктива камери зовнішнього стеження. Наразі точно невідомо, який космічний об'єкт міг впасти чи згоріти в атмосфері Землі цього вечора.
Раніше телеканал Wisc 12 News повідомляв, що в районі столиці штату Мілвокі місцеві теж бачили падіння "невідомого об'єкта". Згодом спеціалісти одностайно повідомили, що мова йде саме про падіння "космічного сміття".
Водночас фахівці Університету Медісона в Міннесоті переконані, що цим космічним сміттям є "залишки" від ракети-носія Starlink-5693. За даними aerospace.org, траєкторія космічного сміття відповідала передбачуваній траєкторії повторного входу Starlink-5693.
Starlink-5693 був запущений 2 лютого 2023 року з Космічного центру Кеннеді у Флориді. Транспортний засіб є частиною проєкту SpaceX Starlink, який забезпечує високошвидкісний Інтернет через групу супутників.
Раніше повідомлялося, що на мешканців села в Кенії впало гігантське кільце з космосу. Космічне кільце вагою пів тонни дивом не влучило в будівлю або будинок, інакше це була б катастрофа.
Згодом стало відомо, які шанси людини загинути від уламків супутників. Космічне сміття стало великою проблемою астрономів в останні десятиліття, засмітивши всю орбіту Землі. Від прильоту його уламків також страждають і люди внизу. Однак у статистики є свої твердження з приводу шансів їх падіння нам на голову.