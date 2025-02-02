Камера відзняла, як космічне сміття падає у США: фахівці назвали причину (фото, відео)

Мешканці штату Міннесота переконані, що бачили дивний об'єкт у небі, який падав на Землю. Фахівці переконані, що люди зафільмували один із ракетоносіїв Starlink, який став космічним сміттям.

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Мешканець форту Аткінсон з американського штату Міннесота зняв на камеру безпеки відео, як з космосу падає невідомий об'єкт, схожий на космічне сміття. Відповідне відео було розміщене на порталі ViralHog в YouTube.

Американець Том оприлюднив це відео, вказуючи, що випадково переглядав записи камери спостереження і побачив дивне явище.

"Моя камера зняла, як космічне сміття входить в атмосферу Землі минулого вечора", — пише місцевий.

На кадрах помітно, що відео зняло падіння невідомого об'єкта ввечері 28 січня цього року. Спочатку помітно, що поступово в кадрі з'являється щось схоже на голову "комети", яка поступово збільшується.

Падіння космічного сміття (скріншот відео)

Падіння космічного сміття (скріншот відео)

За кілька секунд її стає чіткіше видно, однак за кілька миттєвостей вона поступово ніби "згасає", а потім геть зникає з об'єктива камери зовнішнього стеження. Наразі точно невідомо, який космічний об'єкт міг впасти чи згоріти в атмосфері Землі цього вечора.

Раніше телеканал Wisc 12 News повідомляв, що в районі столиці штату Мілвокі місцеві теж бачили падіння "невідомого об'єкта". Згодом спеціалісти одностайно повідомили, що мова йде саме про падіння "космічного сміття".

Водночас фахівці Університету Медісона в Міннесоті переконані, що цим космічним сміттям є "залишки" від ракети-носія Starlink-5693. За даними aerospace.org, траєкторія космічного сміття відповідала передбачуваній траєкторії повторного входу Starlink-5693.

Starlink-5693 був запущений 2 лютого 2023 року з Космічного центру Кеннеді у Флориді. Транспортний засіб є частиною проєкту SpaceX Starlink, який забезпечує високошвидкісний Інтернет через групу супутників.

Раніше повідомлялося, що на мешканців села в Кенії впало гігантське кільце з космосу. Космічне кільце вагою пів тонни дивом не влучило в будівлю або будинок, інакше це була б катастрофа.

Згодом стало відомо, які шанси людини загинути від уламків супутників. Космічне сміття стало великою проблемою астрономів в останні десятиліття, засмітивши всю орбіту Землі. Від прильоту його уламків також страждають і люди внизу. Однак у статистики є свої твердження з приводу шансів їх падіння нам на голову.