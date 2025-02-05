Что-то странное убивает больших белых акул в Северной Атлантике: атакует мозг хищников

Ученые более трех десятков лет мониторят местные воды, чтобы понять, что именно убивает одних из самых грозных хищников в океане.

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За более чем 30 лет мониторинга канадские агентства по охране дикой природы так и не нашли ни единой мертвой большой белой акулы. Но затем произошло нечто странное — в течение года на берег было выброшено пять акул и никто не знает, что их убило, пишет IFLScience.

В результате канадские акулы присоединились к четырем ранее найденным мертвым хищникам, обнаруженным в водах США — все погибли при загадочных обстоятельствах. Исследователи изучили тела погибших акул, но не обнаружили никаких признаков голодания или травм, которые могли бы стать причиной смерти.

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К счастью, новое исследование в конечном итоге все же выявило виновника: менингоэнцефалит — воспаление мозговой ткани и окружающих оболочек, которое в конечном итоге может повлиять на когнитивные функции. У акул такое воспаление может привести к неспособности нормально питаться или плавать, что могло стать причиной того, что хищники выбросились на берег.

По словам главного научного сотрудника и ветеринара в OCEARCH Харли Ньютон, основная проблема заключается в том, что менингоэнцефалит — лишь симптом, а вовсе не болезнь. Простыми словами, ученые до сих пор не знают, что именно вызывает воспаление. Ученые также отмечают, что науке все еще слишком мало известно о том, какие естественные заболевания поражают диких акул и скатов. Поэтому, хотя наличие нескольких акул одного размера/возрастного класса/вида, выброшенных на берег с признаками воспаления мозга в кластерах в течение нескольких лет, вызывает беспокойство, трудно сказать, насколько это должно быть серьезно. Простыми словами, ученые попросту не видят картину целиком.

Отметим, что именно Ньютон была тем, кто впервые выявил менингоэнцефалит у большой белой акулы, изучив образцы мозговой ткани акулы, выброшенный в штате Нью-Йорк в 2022 году. Другие образцы, взятые из туш акул, найденных так далеко друг от друга, как Остров Принца Эдуарда, Канада, и Южная Каролина, США, показали то же самое загадочное воспаление, но пока причина неизвестна.

По словам ученого по сохранению акул Дэвида Шиффмана, это плохие новости для вида, который уже находится в опасности. Не менее тревожно то, что неизвестное заболевание поражает популяцию, которая только начала восстанавливаться после последствий чрезмерной охоты и рыболовства в районе.

Исследования показывают, около трети всех известных видов акул и родственных видов, таких как скаты, щуки и химеры, сегодня находятся под угрозой исчезновения. А США, по крайней мере на данный момент, являются одним из ярких пятен в деле сохранения акул. Именно по этой причине большие белые акулы Северной Атлантики являются своего рода загадкой, по крайней мере, по сравнению с другими популяциями этого вида. Они относительно не так хорошо изучены, так как лишь недавно вернулись в это район.

Ученые также опасаются, что загадочное заболевание, вероятно, может распространиться, что станет ударом для всей популяции.

Ранее Фокус писал о том, что потрошители больших белых акул расширили свои "угодья" в океане: где убийцы орудовали на этот раз.