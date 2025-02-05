Щось дивне вбиває великих білих акул у Північній Атлантиці: атакує мозок хижаків

Науковці понад три десятки років моніторять місцеві води, щоб зрозуміти, що саме вбиває одних із найгрізніших хижаків в океані.

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За більш ніж 30 років моніторингу канадські агентства з охорони дикої природи так і не знайшли жодної мертвої великої білої акули. Але потім сталося щось дивне — протягом року на берег було викинуто п'ять акул і ніхто не знає, що їх убило, пише IFLScience.

У результаті канадські акули приєдналися до чотирьох раніше знайдених мертвих хижаків, виявлених у водах США — усі загинули за загадкових обставин. Дослідники вивчили тіла загиблих акул, але не виявили жодних ознак голодування або травм, які могли б стати причиною смерті.

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На щастя, нове дослідження зрештою все ж таки виявило винуватця: менінгоенцефаліт — запалення мозкової тканини та навколишніх оболонок, яке зрештою може вплинути на когнітивні функції. У акул таке запалення може призвести до нездатності нормально харчуватися або плавати, що могло стати причиною того, що хижаки викинулися на берег.

За словами головного наукового співробітника і ветеринара в OCEARCH Харлі Ньютон, основна проблема полягає в тому, що менінгоенцефаліт — лише симптом, а зовсім не хвороба. Простими словами, вчені досі не знають, що саме викликає запалення. Науковці також зазначають, що науці все ще надто мало відомо про те, які природні захворювання вражають диких акул і скатів. Тому, хоча наявність кількох акул одного розміру/вікового класу/виду, викинутих на берег з ознаками запалення мозку в кластерах протягом кількох років, викликає занепокоєння, важко сказати, наскільки це має бути серйозно. Простими словами, вчені просто не бачать картину цілком.

Зазначимо, що саме Ньютон була тим, хто вперше виявив менінгоенцефаліт у великої білої акули, вивчивши зразки мозкової тканини акули, викинутої в штаті Нью-Йорк у 2022 році. Інші зразки, взяті з туш акул, знайдених так далеко одна від одної, як Острів Принца Едуарда, Канада, і Південна Кароліна, США, показали те ж саме загадкове запалення, але поки причина невідома.

За словами вченого зі збереження акул Девіда Шиффмана, це погані новини для виду, який уже перебуває в небезпеці. Не менш тривожним є те, що невідоме захворювання вражає популяцію, яка тільки почала відновлюватися після наслідків надмірного полювання та рибальства в районі.

Дослідження показують, близько третини всіх відомих видів акул і споріднених видів, таких як скати, щуки й химери, сьогодні перебувають під загрозою зникнення. А США, принаймні на цей час, є однією з яскравих плям у справі збереження акул. Саме з цієї причини великі білі акули Північної Атлантики є свого роду загадкою, принаймні порівняно з іншими популяціями цього виду. Вони відносно не так добре вивчені, бо лише недавно повернулися в цей район.

Вчені також побоюються, що загадкове захворювання, ймовірно, може поширитися, що стане ударом для всієї популяції.

Раніше Фокус писав про те, що різники великих білих акул розширили свої "угіддя" в океані: де вбивці орудували цього разу.