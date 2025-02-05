"Взлетная полоса" и таинственный объект на глубине 90 метров: что такое аномалия Балтийского моря

Почти 15 лет ученые пытаются разгадать загадку таинственного объекта, обнаруженного на морском дне — в ход идут даже самые смелые теории.

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В 2011 году команда исследователей из Ocean X Team с помощью сонара обнаружила таинственный неопознанный объект на дне Балтийского моря. На одном изображении, полученном с помощью сонара, загадочный объект выглядел как нечто, расположенное в конце 300-метровой сплющенной взлетно-посадочной полосы морского дна. Предполагается, что такой след мог быть оставлен в результате аварийной посадки, пишет IFLScience.

С тех пор появилось множество различных теорий возникновения загадочного объекта, в том числе: астероиды, вулканический материал, базы подводных лодок времен Холодной войны, а также неопознанные летающие объекты. Со временем большинство из этих теорий были подвергнуты сомнению, но время от времени все еще появлялись новые. Например, некоторые предположили, что объект может быть неопознанным космическим кораблем, оставившим след от приземления на дне Балтийского моря.

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Отметим, что Ocean X Team — ведущая компания, занимающаяся глубоководными исследованиями и подводными аномалиями. В 2011 году команда исследователей отправилась в экспедицию и сделала странное изображение локатора, на котором был запечатлен загадочный объект, расположенный на глубине около 91 метра.

Позже ученые вернулись на это место, чтобы подробнее изучить аномалию, и столкнулись со странными помехами, которые повлияли на работу всех электрических приборов, в том числе и спутниковый телефон. Как только расстояние между командой и загадочным объектом увеличилось до 200 метров, приборы пришли в норму.

По словам генерального директора Ocean X Team Денниса Асберга, они с командой уверены, что им удалось обнаружить нечто действительно уникальное. Подобная находка привлекла внимание СМИ, а ученые по всему миру хотели найти разгадку этой глубоководной тайны.

Образцы, взятые с места обнаружения, были переданы доценту геологии Фолькеру Брюхерту в Стокгольмском университете. Ученый изучил образцы и обнаружил в них граниты, гнейсы и песчаники — типы пород, которые можно ожидать в ледниковых бассейнах, таких как Балтийское море. Однако самой странной находкой оказался кусок базальтовой породы.

Впрочем, по словам Брюхерта, его появление в этом месте вовсе не является таким уж загадочным. Весь северный регион Балтийского моря находится под сильным влиянием процессов таяния ледников, и объект, и образцы горных пород, вероятно, образовались в связи с ледниковыми и постледниковыми процессами. Простыми словами, ученые полагают, что эти породы, вероятно, были перенесены на дно Балтийского моря ледниками.

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