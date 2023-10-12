Море в пузырьках. Ученые в ступоре из-за огромной утечки метана возле стран Балтии

Исследователи сбиты с толку, ведь массы пузырьков парникового газа поднимаются в толщу воды гораздо выше, чем можно было бы предположить.

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Странное открытие сделали ученые во время экспедиции на Ландорскую впадину — самую глубокую точку Балтийского моря. На глубине около 400 метров команда исследователей обнаружила масштабную утечку метана, который является парниковым газом, площадью около 20 квадратных километров, пишет Live Science.

Это открытие поставило команду в тупик: особенно невероятным кажется то, что пузырьки парникового газа на этой огромной территории, размером с 400 футбольных полей, поднимаются в толще воды выше, чем могли бы ожидать исследователи.

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По словам автора исследования, профессора наук об окружающей среде в Университете Линнея в Швеции Марсело Кетцера, они с командой были весьма удивлены, когда обнаружили, что толща воды "буквально бурлит" на площади 20 квадратных километров.

Отметим, что на мелком морском дне ближе к побережью метан пузырится из разлагающегося органического вещества, однако в более глубоких водах он, как правило, рассеивается посредством диффузии — то есть пузырьки не образуются. В результате большая часть метана, по сути, остается в самых глубоких водах морей, однако новая утечка ведет себя нелогично.

По словам Кетцера, наблюдая за этой масштабной утечкой парникового газа ученые пришли к выводу, что существует некий совершенно иной механизм, с помощью которого метан доставляется на дно Балтийского моря. Команда также отмечает, что была весьма удивлена тем, как высоко пузырьки метана могли подниматься сквозь толщу воды.

Изображение гидролокатора, показывающее пузырьки метана, поднимающиеся со дна океана через толщу воды в Балтийском море Фото: Christian Stranne

Как правило, метан растворяется в воде по мере того, как пузырьки поднимаются ближе к поверхности — в результате они становятся все меньше, пока не исчезнут полностью. По словам Кетцера, максимальная высота, которой могли ожидать ученые, должна была бы составлять не более 50 метров от дна океана. Однако реальность оказалось иной: в Ландсортской впадине пузырьки парникового газа достигали невероятных 380 метров. Фактически не хватило всего 20 метров, чтобы они оказались на поверхности моря.

Авторы исследования не знают точно с чем это связано, но предполагают, что частичную ответственность все же несет более слабый микробный фильтр — слой бактерий, которые обитают в отложениях и поглощают до 90% всего метана, образующегося в результате разложения веществ. Кетцер отмечает, как правило, в океане толщина этого фильтра может достигать нескольких метров, однако в Балтийском море она составляет всего несколько сантиметров.

Еще одной вероятной причиной называют деятельность человека. Предполагается, что удобрения, используемые на суше, при попадании в море способствуют цветению водорослей. Когда они погибают, это добавляет в отложения органические вещества, но бактерии, поедающие метан, также любят поедать этот материал, что лишь увеличивает количество парникового газа, который рвется ближе к поверхности.

Команда также отмечает, что утечка метана может быть вызвана большим количеством отложений, образовавшимся здесь благодаря природным течениям. Впрочем, так или иначе, сегодня у исследователей нет ответа на вопрос, чем вызвана столь масштабная утечка метана и почему пузырьки газа ведут себя столь странно.

Отметим, что сама по себе вода на дне Балтики содержит в себе более высокий уровень метана, а потому существует вероятность, что пузырькам газа приходится подниматься выше. Это также могло бы объяснить, почему пузырьки метана подходят так близко к поверхности моря.

В данный момент команда готовит вторую экспедицию в самую глубокую точку Балтийского моря и надеется, что ее результаты помогут пролить свет на столь странные события.

Ранее Фокус писал о том, что метан не только задерживает тепло, но и генерирует охлаждающие облака.