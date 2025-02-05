"Злітна смуга" і таємничий об'єкт на глибині 90 метрів: що таке аномалія Балтійського моря

Майже 15 років учені намагаються розгадати загадку таємничого об'єкта, виявленого на морському дні — у хід ідуть навіть найсміливіші теорії.

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У 2011 році команда дослідників з Ocean X Team за допомогою сонара виявила таємничий непізнаний об'єкт на дні Балтійського моря. На одному зображенні, отриманому за допомогою сонара, загадковий об'єкт мав вигляд чогось, розташованого в кінці 300-метрової сплющеної злітно-посадкової смуги морського дна. Передбачається, що такий слід міг бути залишений в результаті аварійної посадки, пише IFLScience.

Відтоді з'явилося безліч різних теорій виникнення загадкового об'єкта, зокрема: астероїди, вулканічний матеріал, бази підводних човнів часів Холодної війни, а також непізнані об'єкти, що літають. Згодом більшість із цих теорій було піддано сумніву, але час від часу все ще з'являлися нові. Наприклад, деякі припустили, що об'єкт може бути непізнаним космічним кораблем, який залишив слід від приземлення на дні Балтійського моря.

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Зазначимо, що Ocean X Team — провідна компанія, що займається глибоководними дослідженнями й підводними аномаліями. У 2011 році команда дослідників вирушила в експедицію і зробила дивне зображення локатора, на якому було зафіксовано загадковий об'єкт, розташований на глибині близько 91 метра.

Пізніше вчені повернулися на це місце, щоб докладніше вивчити аномалію, і зіткнулися з дивними перешкодами, які вплинули на роботу всіх електричних приладів, зокрема й супутниковий телефон. Щойно відстань між командою і загадковим об'єктом збільшилася до 200 метрів, прилади прийшли в норму.

За словами генерального директора Ocean X Team Денніса Асберга, вони з командою впевнені, що їм вдалося виявити щось справді унікальне. Подібна знахідка привернула увагу ЗМІ, а вчені по всьому світу хотіли знайти розгадку цієї глибоководної таємниці.

Зразки, взяті з місця виявлення, були передані доценту геології Фолькеру Брюхерту в Стокгольмському університеті. Вчений вивчив зразки й виявив у них граніти, гнейси та пісковики — типи порід, які можна очікувати в льодовикових басейнах, таких як Балтійське море. Однак найдивнішою знахідкою виявився шматок базальтової породи.

Утім, за словами Брюхерта, його поява в цьому місці зовсім не є такою вже загадковою. Весь північний регіон Балтійського моря перебуває під сильним впливом процесів танення льодовиків, і об'єкт, і зразки гірських порід, імовірно, утворилися у зв'язку з льодовиковими та післяльодовиковими процесами. Простими словами, вчені вважають, що ці породи, ймовірно, були перенесені на дно Балтійського моря льодовиками.

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