Редкий череп возрастом 69 млн лет найден в Антарктиде: проливает свет на ранние этапы эволюции

Исследователи полагают, что древний череп, найденный на ледяном континенте, принадлежит самой древней известной современной птице.

Related video

Антарктиду часто называют "последним рубежом" для понимания человеческой жизни, когда по планете бродили динозавры. В новом исследовании ученые обнаружили на ледяном континенте древний череп возрастом 69 миллионов лет, который, как считается, принадлежит самой древней известной современной птице, пишет Independent.

По словам соавтора исследования, профессора Университета Огайо и директора кафедры наук о Земле и космосе в Денверском музее природы и науки, доктора Патрика О'Коннора, найденная окаменелость принадлежит раннему родственнику уток и гусей континента. Ученые предполагают, что эта древняя птица обитала у побережья Антарктиды в меловой период, примерно в то же время, что и знаменитый тираннозавр Рекс.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Авторы исследования также полагают, что их находка может многое рассказать о самых ранних стадиях эволюции современных птиц. Отметим, что череп был найден еще в 2011 году в рамках проекта палеонтологии Антарктического полуострова, однако результаты исследования были опубликованы лишь на днях.

По словам другого соавтора исследования, доктора Мэтью Ламанна из Питтсбургского музея естественной истории Каргнеги, доктора Мэтью Ламанна, в данный момент они с командой сосредоточены на том, как регион помог сформировать современные экосистемы. Более того, авторы исследования считают, что Антарктида во многих отношениях является своеобразным рубежом для понимания человеческой жизни в эпоху динозавров.

Череп, обнаруженный учеными, длинный с заостренным клювом и формой мозга, которая уникальна среди всех известных птиц, ранее обнаруженных учеными в мезозойской эре. Предполагается, что останки принадлежат вымершей птице под названием Vegavis iaai. Более того — и помещают ее в группу, которая включает всех современных птиц.

Цифровая реконструкция Vegavis iaai возрастом 69 миллионов лет показывает его длинный клюв Фото: University of the Pacific

Известно, что вид Vegavis iaai впервые был описан два десятилетия назад соавтором Техасского университета в Остине доктором Джулией Кларк. Некоторые эксперты также читают, что этот вид является ранним представителем современных водоплавающих птиц, таких как утки и гуси. Но такие птицы были исключительно редки до вымирания в конце мелового периода, и это исследование является первым с почти полным черепом.

По словам ведущего автора исследования, научного сотрудника Национального научного фонда в Колледже остеопатической медицины при Университете Огайо, доктора Кристофера Торреса, мало какая птица в истории Земли может с такой вероятностью вызвать столько споров среди палеонтологов. Череп, обнаруженный в Антарктиде, сохранил мощные мышцы, в отличие от современных водоплавающих птиц, а его черты соответствуют подсказкам, предполагающим, что Vegavis использовал свои ноги, чтобы передвигаться под водой.

Авторы исследования также считают, что эта новая окаменелость поможет разрешить многие из этих споров, главный из которых заключается в том, где именно на птичьем древе жизни находится Vegavis.

Ранее Фокус писал о том, когда Антарктиду покрывали тропические леса и бродили динозавры.