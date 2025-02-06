Рідкісний череп віком 69 млн років знайдено в Антарктиді: проливає світло на ранні етапи еволюції

Дослідники вважають, що стародавній череп, знайдений на крижаному континенті, належить найдавнішому відомому сучасному птаху.

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Антарктиду часто називають "останнім рубежем" для розуміння людського життя, коли планетою бродили динозаври. У новому дослідженні вчені виявили на крижаному континенті стародавній череп віком 69 мільйонів років, який, як вважається, належить найдавнішому відомому сучасному птаху, пише Independent.

За словами співавтора дослідження, професора Університету Огайо і директора кафедри наук про Землю і космос у Денверському музеї природи й науки, доктора Патріка О'Коннора, знайдена скам'янілість належить ранньому родичу качок і гусей континенту. Вчені припускають, що цей стародавній птах мешкав біля узбережжя Антарктиди в крейдяний період, приблизно в той самий час, що і знаменитий тиранозавр Рекс.

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Автори дослідження також вважають, що їхня знахідка може багато чого розповісти про найбільш ранні стадії еволюції сучасних птахів. Зазначимо, що череп був знайдений ще 2011 року в рамках проєкту палеонтології Антарктичного півострова, проте результати дослідження були опубліковані лише днями.

За словами іншого співавтора дослідження, доктора Метью Ламанна з Піттсбурзького музею природної історії Каргнегі, доктора Метью Ламанна, наразі вони з командою зосереджені на тому, як регіон допоміг сформувати сучасні екосистеми. Ба більше, автори дослідження вважають, що Антарктида з усіх боків є своєрідним кордоном для розуміння людського життя в епоху динозаврів.

Череп, виявлений вченими, довгий із загостреним дзьобом і формою мозку, яка є унікальною серед усіх відомих птахів, раніше виявлених вченими в мезозойській ері. Припускають, що рештки належать вимерлому птаху під назвою Vegavis iaai. Ба більше — і поміщають його в групу, яка включає всіх сучасних птахів.

Цифрова реконструкція Vegavis iaai віком 69 мільйонів років показує його довгий дзьоб Фото: University of the Pacific

Відомо, що вид Vegavis iaai вперше був описаний два десятиліття тому співавтором Техаського університету в Остіні доктором Джулією Кларк. Деякі експерти також читають, що цей вид є раннім представником сучасних водоплавних птахів, таких як качки та гуси. Але такі птахи були винятково рідкісними до вимирання наприкінці крейдяного періоду, і це дослідження є першим з майже повним черепом.

За словами провідного автора дослідження, наукового співробітника Національного наукового фонду в Коледжі остеопатичної медицини при Університеті Огайо, доктора Крістофера Торреса, мало який птах в історії Землі може з такою ймовірністю викликати стільки суперечок серед палеонтологів. Череп, виявлений в Антарктиді, зберіг потужні м'язи, на відміну від сучасних водоплавних птахів, а його риси відповідають підказкам, які припускають, що Vegavis використовував свої ноги, щоб пересуватися під водою.

Автори дослідження також вважають, що ця нова скам'янілість допоможе розв'язати багато з цих суперечок, головна з яких полягає в тому, де саме на пташиному дереві життя знаходиться Vegavis.

Раніше Фокус писав про те, коли Антарктиду вкривали тропічні ліси й бродили динозаври.