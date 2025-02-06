Раскрыта мрачная правда об уничтожении ледяного щита: Гренландия буквально трещит по швам (фото)

Спутниковые наблюдения и полевые работы показывают, что появление и увеличение трещин по всему ледяному щиту лишь ускоряется.

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Трещины на поверхности ледников — воплощение сбивающего с толку диапазона масштабов ледяного щита Гренландии. Образованные напряжениями на поверхности, их направление и размер рассказывают ученым, как ледяной щит течет к океану, пишет Science Alert.

Вдали от быстро движущихся ледников, ежегодно сбрасывающих сотни гигатонн айсбергов во фьорды, трещины могут быть крошечными — шириной всего в несколько миллиметров. Однако по мере ускорения движения льда они также могут достигать и нескольких метров в диаметре. Порой эти трещины покрываются обманчивыми снежными мостами, для преодоления которых требуется соответствующее защитное снаряжение и спасательная подготовка. Наконец, там, где лед встречается с океаном, и ни один ученый никогда не осмелится стоять, они могут быть монстрами более 100 метров от стены до стены.

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Новое исследование обнаружили, что эти трещины увеличиваются по всей Гренландии. Ученых не особенно удивляет, что трещины становятся больше по всему ледяному щиту, однако по мере того, как океан нагревается, ледяной покров ускоряется в ответ, увеличивая нагрузки, действующие на его поверхность.

В то же время наблюдения со спутников и личные полевые работы настолько скудны, что на сегодня у ученых попросту нет ни малейшего представления о том, насколько широко и быстро происходит этот процесс. В новом исследовании команда под руководством Тома Чадли из Даремского университета картировала трещины по всему ледяному щиту Гренландии в 2016 и 2021 годах. Для этого ученые использовали трехмерные карты поверхности полярных регионов, основанные на спутниковых снимках высокого разрешения.

Ученые применили методы обработки изображений к более чем 8 000 карта, что позволило им оценить, сколько воды, снега и воздуха потребуется для "заполнения" каждой трещины по всему ледяному щиту. В результате ученые смогли рассчитать глубину и объем трещин, а также изучить, как они развивались.

Результаты указывают на то, что с 2016 по 2021 год наблюдалось значительное увеличение объема трещин в быстротекущих секторах ледяного щита Гренландии. На юго-востоке ледяного щита, в районе, который был особенно уязвим к ускорению и отступлению, вызванному океаном, в последние несколько лет, объем трещин увеличился более чем на 25%.

В то же время общий объем трещин по всему ледяному щиту увеличился всего на 4,3% — это гораздо ближе к общему балансу, чем экстремальные значения, наблюдаемые в определенных секторах. Исследователи попытались разобраться, что же произошло и пришли к выводу, что значительный рост в других местах компенсировался одним источников: выводным ледников, известным как Сермак-Куяллек.

Отметим, что Сермек-Куяллек — самый быстротекущий ледник на планете, достигающий скорости почти 50 метров в день и обеспечивающий огромную долю общего вклада Гренландии в повышение уровня моря.

В 2016 году ученые заметили, что ледник отреагировал на приток холодной воды из северной части Атлантического океана, в результате чего он замедлился и стал толще. По мере этого процесса, как заметили ученые, трещины на поверхности начали закрываться, компенсируя увеличение по всей остальной части ледяного щита. Это замедление было кратковременным и уже к 2018 году ледник вернулся к ускорению и истончению в ответ на продолжающееся потепление планеты. Увы, ученые считают, что люди не смогут повлиять на ледник в будущем, чтобы компенсировать увеличение расщелин по всему ледяному щиту в будущем.

По словам ученых, расщелины лежат в основе динамических процессов, происходящих в Гренландии и Антарктиде. Однако эти процессы изучены очень плохо, и их будущая эволюция является самой большой неопределенностью в наших прогнозах повышения уровня моря. В совокупности увеличение стока льда может привести к повышению уровня моря на 10 метров к 2300 году, в результате чего более 5 миллионов человек утратят свои дома.

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