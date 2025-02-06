Розкрито похмуру правду про знищення крижаного щита: Гренландія буквально тріщить по швах (фото)

Супутникові спостереження і польові роботи показують, що поява і збільшення тріщин по всьому крижаному щиту лише прискорюється.

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Тріщини на поверхні льодовиків — втілення діапазону масштабів крижаного щита Гренландії, що збиває з пантелику. Утворені напруженнями на поверхні, їхній напрямок і розмір розповідають ученим, як крижаний щит тече до океану, пише Science Alert.

Далеко від льодовиків, що швидко рухаються і щорічно скидають сотні гігатонн айсбергів у фіорди, тріщини можуть бути крихітними — завширшки всього в кілька міліметрів. Однак у міру прискорення руху льоду вони також можуть досягати й кількох метрів у діаметрі. Часом ці тріщини покриваються оманливими сніговими мостами, для подолання яких потрібне відповідне захисне спорядження і рятувальна підготовка. Нарешті, там, де лід зустрічається з океаном, і жоден вчений ніколи не наважиться стояти, вони можуть бути монстрами понад 100 метрів від стіни до стіни.

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Нове дослідження виявило, що ці тріщини збільшуються по всій Гренландії. Вчених не особливо дивує, що тріщини стають більшими по всьому крижаному щиту, однак у міру того, як океан нагрівається, крижаний покрив прискорюється у відповідь, збільшуючи навантаження, що діють на його поверхню.

Водночас спостереження із супутників і особисті польові роботи настільки мізерні, що на сьогодні в учених просто немає ні найменшого уявлення про те, наскільки широко і швидко відбувається цей процес. У новому дослідженні команда під керівництвом Тома Чадлі з Даремського університету картувала тріщини по всьому крижаному щиту Гренландії у 2016 і 2021 роках. Для цього вчені використовували тривимірні карти поверхні полярних регіонів, засновані на супутникових знімках з високою роздільною здатністю.

Вчені застосували методи обробки зображень до більш ніж 8 000 карта, що дало їм змогу оцінити, скільки води, снігу і повітря буде потрібно для "заповнення" кожної тріщини по всьому крижаному щиту. У результаті вчені змогли розрахувати глибину та обсяг тріщин, а також вивчити, як вони розвивалися.

Результати вказують на те, що з 2016 по 2021 рік спостерігалося значне збільшення обсягу тріщин у швидкоплинних секторах крижаного щита Гренландії. На південному сході крижаного щита, в районі, який був особливо вразливим до прискорення і відступу, спричиненого океаном, в останні кілька років, обсяг тріщин збільшився більш ніж на 25%.

Водночас загальний обсяг тріщин по всьому крижаному щиту збільшився лише на 4,3% — це набагато ближче до загального балансу, ніж екстремальні значення, які спостерігаються в певних секторах. Дослідники спробували розібратися, що ж сталося, і дійшли висновку, що значне зростання в інших місцях компенсувалося одним джерелом: вивідним льодовиком, відомим як Сермак-Куяллек.

Зазначимо, що Сермек-Куяллек — найбільш швидкоплинний льодовик на планеті, що досягає швидкості майже 50 метрів на день і забезпечує величезну частку загального внеску Гренландії в підвищення рівня моря.

У 2016 році вчені помітили, що льодовик відреагував на приплив холодної води з північної частини Атлантичного океану, внаслідок чого він сповільнився та став товщим. У міру цього процесу, як помітили вчені, тріщини на поверхні почали закриватися, компенсуючи збільшення по всій іншій частині крижаного щита. Це уповільнення було короткочасним і вже до 2018 року льодовик повернувся до прискорення і витончення у відповідь на потепління планети, що триває. На жаль, вчені вважають, що люди не зможуть вплинути на льодовик у майбутньому, щоб компенсувати збільшення ущелин по всьому крижаному щиту в майбутньому.

За словами вчених, ущелини лежать в основі динамічних процесів, що відбуваються в Гренландії та Антарктиді. Однак ці процеси вивчені дуже погано, і їхня майбутня еволюція є найбільшою невизначеністю в наших прогнозах підвищення рівня моря. У сукупності збільшення стоку льоду може призвести до підвищення рівня моря на 10 метрів до 2300 року, внаслідок чого понад 5 мільйонів людей втратять свої будинки.

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