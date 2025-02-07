Новый вид крабов назвали в честь "спасателя Малибу": ученых вдохновила волосатая грудь (фото)

"Краб Хоффа" получил свое прозвище благодаря своей волосатой груди, что вызвало сравнения со звездой "Спасателей Малибу".

Related video

Наша планета является домом для невероятного количества видов: некоторые из них давно исчезли, другие все еще процветают, а третьи — неизвестны науке. Каждый год ученые открывают все новые виды и на этот раз им удалось описать новый вид ракообразных, который был назван в честь Дэвида Хассельхоффа, наиболее известного по роли Митча Бьюкенона в "Спасателях Малибу", пишет Daily Mail.

Открытие было сделано командой из Университетов Портсмута и Саутгемптона. Ученые наблюдали за ракообразными и заметили их необычно волосатую грудь, что и натолкнуло ученых на название "краб Хоффа".

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Авторы исследования также заметили, что у самцов нового вида клешни больше, чем у самок — вероятно, это необходимо для того, чтобы они могли сражаться друг с другом за партнера. Официальное название вида Kiwa tyleri, особи обитают большими сообществами вокруг горячих источников на морском дне вблизи Антарктиды. Любопытно, что многочисленные волоски на груди краба являются средой обитания бактерий, которыми питаются ракообразные.

эвид Хассельхофф имеет новый повод для славы, дав свое имя новому виду крабов Фото: Shutterstock

Отметим, что в последнее время ученые все чаще обращаются к миру знаменитостей за вдохновением. В последние годы им удалось открыть новый вид мух, названный в честь Бейонсе Ноулз, а также новый вид лобстерообразного животного, напоминающего персонажа Джонни Деппа из фильма "Эдвард руки-ножницы".

Известно, что новый вид крабов является частью семейства Kiwaidae, которые также известны как "йети-крабы" из-за их щетинистого внешнего вида. В ходе исследования ученые изучили 135 крабов, обитающих на хребте в море Скотия.

По словам ведущего автора исследования, глубоководного эколога из Университета Портсмута, доктора Николая Ротермана, их работа стала первой в своем роде, показывающей половой диморфизм клешней у крабов йети, обитающих исключительно в суровых глубоководных условиях, например, гидротермальных источниках.

Крабы являются частью семейства Kiwaidae, которые также известны как "йети-крабы" из-за своего щетинистого внешнего вида Фото: University of Portsmouth

Знание о разнице в размере клешней самцов и самок помогает ученым понять поведение и экологию семейства крабов-йети, о котором все еще мало известно. Отметим, что семейство было обнаружено сравнительно недавно, а места обитания семейства весьма отдаленные — поэтому даже немного новой информации может пролить свет на жизнь вида.

Физические различия между самцами и самками являются общей чертой десятиногих ракообразных, которые живут на мелководье, и обычно это происходит потому, что самец вынужден охранять самку, или самки должны направлять свою энергию роста на размножение.

В ходе исследования ученые сравнили краба Хоффа с другим крабом-йети, обитающим у берегов Коста-Рики, у которого нет разницы в размере клешней. Команда полагает, это может быть связано с тем, что это может быть связано с тем, что крабы-йети Коста-Рики могут использовать свои клешни — которые длиннее и волосатые, чем у краба Хоффа — в первую очередь для добычи пищи, а не для борьбы. Впрочем, ученые не исключают существование другого фактора, который пока все еще неизвестен.

Ранее Фокус писал о том, что китайские "когтистые пришельцы" захватывают Британию: ученые показали карту.