Новий вид крабів назвали на честь "рятувальника Малібу": учених надихнули волохаті груди (фото)

"Краб Гоффа" отримав своє прізвисько завдяки своїм волохатим грудям, що викликало порівняння із зіркою "Рятувальників Малібу".

Related video

Наша планета є домівкою для неймовірної кількості видів: деякі з них давно зникли, інші все ще процвітають, а треті — невідомі науці. Щороку вчені відкривають дедалі нові види, і цього разу їм вдалося описати новий вид ракоподібних, який був названий на честь Девіда Гассельгоффа, найвідомішого за роллю Мітча Б'юкенона в "Рятувальниках Малібу", пише Daily Mail.

Відкриття було зроблено командою з Університетів Портсмута і Саутгемптона. Вчені спостерігали за ракоподібними й помітили їхні незвично волохаті груди, що і наштовхнуло вчених на назву "краб Гоффа".

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Автори дослідження також помітили, що у самців нового виду клішні більші, ніж у самок — імовірно, це необхідно для того, щоб вони могли битися один з одним за партнера. Офіційна назва виду Kiwa tyleri, особини мешкають великими спільнотами навколо гарячих джерел на морському дні поблизу Антарктиди. Цікаво, що численні волоски на грудях краба є середовищем існування бактерій, якими харчуються ракоподібні.

Евід Гассельгофф має новий привід для слави, давши своє ім'я новому виду крабів Фото: Shutterstock

Зазначимо, що останнім часом вчені все частіше звертаються до світу знаменитостей за натхненням. В останні роки їм вдалося відкрити новий вид мух, названий на честь Бейонсе Ноулз, а також новий вид лобстероподібної тварини, що нагадує персонажа Джонні Деппа з фільму "Едвард руки-ножиці".

Відомо, що новий вид крабів є частиною сімейства Kiwaidae, які також відомі як "єті-краби" через їхній щетинистий зовнішній вигляд. Під час дослідження вчені вивчили 135 крабів, що мешкають на хребті в морі Скотія.

За словами провідного автора дослідження, глибоководного еколога з Університету Портсмута, доктора Ніколая Ротермана, їхня робота стала першою у своєму роді, що показує статевий диморфізм клешень у крабів єті, які мешкають винятково в суворих глибоководних умовах, наприклад, гідротермальних джерелах.

Краби є частиною сімейства Kiwaidae, які також відомі як "єті-краби" через свій щетинистий зовнішній вигляд. Фото: Universitiy of Portsmouth

Знання про різницю в розмірі клешень самців і самок допомагає вченим зрозуміти поведінку та екологію сімейства крабів-йєті, про яке все ще мало відомо. Зазначимо, що сімейство було виявлено порівняно недавно, а місця проживання сімейства вельми віддалені — тому навіть трохи нової інформації може пролити світло на життя виду.

Фізичні відмінності між самцями та самками є спільною рисою десятиногих ракоподібних, які живуть на мілководді, і зазвичай це відбувається через те, що самець змушений охороняти самицю, або самки повинні спрямовувати свою енергію росту на розмноження.

Під час дослідження вчені порівняли краба Гоффа з іншим крабом-йєті, що мешкає біля берегів Коста-Рики, у якого немає різниці в розмірі клешень. Команда вважає, що це може бути пов'язано з тим, що це може бути пов'язано з тим, що краби-йєті Коста-Рики можуть використовувати свої клешні — які довші та волохатіші, ніж у краба Гоффа — насамперед для добування їжі, а не для боротьби. Утім, учені не відкидають існування іншого чинника, який поки що все ще невідомий.

Раніше Фокус писав про те, що китайські "пазуристі прибульці" захоплюють Британію: вчені показали карту.