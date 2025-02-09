Эта еда замедляет старение нашего организма: что выяснили ученые

Исследование показывает, что существует три простых способа замедлить биологическое старение.

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Старение является естественным процессом, которого нельзя избежать. Но можно замедлить биологическое старение организма и для этого есть простые способы, считают ученые. Употребление жирных кислот омега-3, а также витамина D в сочетании с физическими упражнениями могут замедлить старение организма на клеточном уровне. Исследование опубликовано в журнале Nature Aging, пишет Earth.

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Старение можно измерить разными способами. Хронологический возраст — это просто количество лет, прожитых человеком, в то время как биологический возраст отражает фактическое состояние организма. Некоторые люди стареют быстрее из-за генетических факторов, образа жизни или влияния окружающей среды. Другие остаются биологически моложе, чем предполагают их хронологические годы.

Для измерения биологического старения швейцарские ученые использовали инструмент, известный как эпигенетические часы. Этот метод отслеживает модификации ДНК, которые могут указывать на скорость старения организма. Ученые использовали эпигенетические часы для выявления того, могут ли жирные кислоты омега-3, витамин D и физические упражнения замедлить биологическое старение организма.

В исследовании приняли участие почти 800 человек старше 70 лет разного пола. Участники в течение 3 лет должны были принимать ежедневно жирные кислоты омега-3 или витамин D или делать 30-минутные физические упражнения три раза в неделю. Участники были разделены на группы, и одна из групп должна была объединить прием в пищу омега-3, витамина D с физическими упражнениями.

Как показало исследование, прием жирных кислот омега-3 замедлил биологическое старение на срок до четырех месяцев. Этот эффект был постоянным независимо от пола, возраста или индекса массы тела участников исследования. Также оказалось, что сочетание приема в пищу омега-3, витамина D в сочетании с физическими упражнениями еще больше замедляет биологическое старение организма.

По словам ученых, каждый фактор работает через различные механизмы, которые дополняют друг друга, что приводит к большему общему эффекту при объединении, что оказывает большее влияние на замедление биологического старения организма.

Авторы исследования говорят, что разница в несколько месяцев может показаться незначительной, но замедление старения на клеточном уровне может иметь долгосрочные преимущества для здоровья. Более медленный процесс старения может снизить риск появления возрастных болезней, улучшить качество жизни и продлить здоровую продолжительность жизни.

Одним из недостатков исследования является то, что в нем принимали участие жители Швейцарии. Биологическое старение может зависеть от генетики, образа жизни и факторов окружающей среды, которые различаются в разных странах и сообществах. Поэтому ученые планируют расширить свое исследование сначала на жителей других стран Европы. Эти данные должны помочь понять насколько результаты исследования применимы к намного большему количеству людей, живущих в разных условиях.

Хотя не существует единого решения, чтобы остановить старение, определенные изменения образа жизни могут замедлить его прогрессирование, говорят ученые.

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