Ученые рассказали, почему мы притягиваем мух к себе: ответ может удивить

Мух привлекает сразу несколько особенностей человека.

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Возможно, одним из самых раздражающих звуков, является жужжание мухи, летающей возле нашей головы. В частности, мухи обладают уникальной способностью выслеживать людей и ловко уклоняться от наших попыток отмахнуться от них. Но почему люди притягивают к себе мух? Об этом пишет Live Science.

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Существует огромное количество видов мух и для некоторых из них мы интересны тем, что они могут пить нашу кровь. Это паразитические мухи, такие как овод. В то же время многих мух привлекают запахи, которые мы выделаем, например, углекислого газа, молочной кислоты и карбоновой кислоты, говорит Джонатан Ларсон из Университета штата Кентукки, США. По этим запахам мухи находят людей.

По словам Сэмми Рэмси из Университета штата Колорадо в Боулдере, США, у каждого человека свой запах и свой состав аэрозольных молекул, которые мы выделяем из кожи. Все зависит от генетики человека, его питания, а также занятий, которыми мы занимаемся в тот день, когда нас находят мухи.

В то время как паразитические мухи прилетают к людям, чтобы высосать кровь, компактных мух больше интересуют питательные вещества на нашей коже. По словам Ларсона, кожа человека покрыта веществами, которые мухи могут пить. Например, в кожных выделениях есть углеводы, белки и другие полезные для мух вещества. В то же время, мухи слизывают пот с кожи человека, чтобы восполнить концентрацию соли в своих телах, говорит Рэмси.

Хотя некоторые виды мух предпочитают гниющую пищу и другие отходы жизнедеятельности человека, они могут также есть нашу обычную пищу. Чтобы переварить твердую пищу, мухи выбрасывают пищеварительные ферменты, а затем всасывают еду через свои хоботки.

Чтобы обнаружить потенциальную еду мухи полагаются на крошечные волоски на своих усиках или теле, которые имеют сенсорные рецепторы для определенных запахов. Эти сенсоры могут обнаруживать еду на расстоянии в несколько километров и посылать различные сигналы в мозг мухи в зависимости от того, какие химические вещества находятся в воздухе.

Если муха обнаруживает то, что ей нравится, то она подлетает ближе и садится на это. У мух есть вкусовые рецепторы на лапках, поэтому они могут быстро определить, съедобно ли что-то или нет.

Мухи имеют большие, выпуклые глаза, состоящие из тысяч отдельных линз, которые чрезвычайно чувствительны к движению и имеют форму, которая обеспечивает почти 360-градусное поле зрения. Многие мухи используют это для поиска еды и для того, чтобы избежать опасности. Поэтому так сложно прогнать назойливую муху, говорят ученые.

По словам Рэмси, особенно раздражают комнатные мухи, которые являются наиболее любопытными существами среди остальных видов мух. Но природное любопытство также делает их идеальными переносчиками болезней, включая холеру, туберкулез и брюшной тиф. Когда мухи садятся на кожу человека, они могут распространить очень опасные микробы.

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