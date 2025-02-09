Учені розповіли, чому ми притягуємо мух до себе: відповідь може здивувати

Мух приваблює відразу кілька особливостей людини.

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Можливо, одним із найбільш дратівливих звуків є дзижчання мухи, що літає біля нашої голови. Зокрема, мухи мають унікальну здатність вистежувати людей і спритно ухилятися від наших спроб відмахнутися від них. Але чому люди притягують до себе мух? Про це пише Live Science.

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Існує величезна кількість видів мух і для деяких із них ми цікаві тим, що вони можуть пити нашу кров. Це паразитичні мухи, такі як овод. Водночас багатьох мух приваблюють запахи, які ми виділяємо, наприклад, вуглекислого газу, молочної кислоти і карбонової кислоти, каже Джонатан Ларсон з Університету штату Кентуккі, США. За цими запахами мухи знаходять людей.

За словами Семмі Ремсі з Університету штату Колорадо в Боулдері, США, у кожної людини свій запах і свій склад аерозольних молекул, які ми виділяємо зі шкіри. Усе залежить від генетики людини, її харчування, а також занять, якими ми займаємося того дня, коли нас знаходять мухи.

У той час як паразитичні мухи прилітають до людей, щоб висмоктати кров, компактних мух більше цікавлять поживні речовини на нашій шкірі. За словами Ларсона, шкіра людини покрита речовинами, які мухи можуть пити. Наприклад, у шкірних виділеннях є вуглеводи, білки та інші корисні для мух речовини. Водночас мухи злизують піт зі шкіри людини, щоб заповнити концентрацію солі у своїх тілах, каже Ремсі.

Хоча деякі види мух віддають перевагу гниючій їжі та іншим відходам життєдіяльності людини, вони можуть також їсти нашу звичайну їжу. Щоб перетравити тверду їжу, мухи викидають травні ферменти, а потім всмоктують їжу через свої хоботки.

Щоб виявити потенційну їжу мухи покладаються на крихітні волоски на своїх вусиках або тілі, які мають сенсорні рецептори для певних запахів. Ці сенсори можуть виявляти їжу на відстані в кілька кілометрів і надсилати різні сигнали в мозок мухи залежно від того, які хімічні речовини перебувають у повітрі.

Якщо муха виявляє те, що їй подобається, то вона підлітає ближче і сідає на це. У мух є смакові рецептори на лапках, тому вони можуть швидко визначити, їстівне щось чи ні.

Мухи мають великі, опуклі очі, що складаються з тисяч окремих лінз, які є надзвичайно чутливими до руху і мають форму, яка забезпечує майже 360-градусне поле зору. Багато мух використовують це для пошуку їжі та для того, щоб уникнути небезпеки. Тому так складно прогнати настирливу муху, кажуть учені.

За словами Ремсі, особливо дратують кімнатні мухи, які є найбільш допитливими істотами серед інших видів мух. Але природна цікавість також робить їх ідеальними переносниками хвороб, включно з холерою, туберкульозом і черевним тифом. Коли мухи сідають на шкіру людини, вони можуть поширити дуже небезпечні мікроби.

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