Ця їжа уповільнює старіння нашого організму: що з'ясували вчені

Дослідження показує, що існує три простих способи уповільнити біологічне старіння.

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Старіння є природним процесом, якого не можна уникнути. Але можна сповільнити біологічне старіння організму і для цього є прості способи, вважають учені. Вживання жирних кислот омега-3, а також вітаміну D у поєднанні з фізичними вправами можуть уповільнити старіння організму на клітинному рівні. Дослідження опубліковано в журналі Nature Aging, пише Earth.

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Старіння можна виміряти різними способами. Хронологічний вік — це просто кількість років, прожитих людиною, тоді як біологічний вік відображає фактичний стан організму. Деякі люди старіють швидше через генетичні чинники, спосіб життя або вплив навколишнього середовища. Інші залишаються біологічно молодшими, ніж передбачають їхні хронологічні роки.

Для вимірювання біологічного старіння швейцарські вчені використовували інструмент, відомий як епігенетичний годинник. Цей метод відстежує модифікації ДНК, які можуть вказувати на швидкість старіння організму. Вчені використовували епігенетичний годинник для виявлення того, чи можуть жирні кислоти омега-3, вітамін D і фізичні вправи уповільнити біологічне старіння організму.

У дослідженні взяли участь майже 800 осіб старше 70 років різної статі. Учасники протягом 3 років мали вживати щодня жирні кислоти омега-3 або вітамін D, або робити 30-хвилинні фізичні вправи тричі на тиждень. Учасників розділили на групи, і одна з груп мала об'єднати вживання в їжу омега-3, вітаміну D з фізичними вправами.

Як показало дослідження, вживання жирних кислот омега-3 сповільнило біологічне старіння на термін до чотирьох місяців. Цей ефект був постійним незалежно від статі, віку або індексу маси тіла учасників дослідження. Також виявилося, що поєднання вживання в їжу омега-3, вітаміну D у поєднанні з фізичними вправами ще більше уповільнює біологічне старіння організму.

За словами вчених, кожен фактор працює через різні механізми, які доповнюють один одного, що призводить до більшого загального ефекту під час об'єднання, що має більший вплив на уповільнення біологічного старіння організму.

Автори дослідження кажуть, що різниця в кілька місяців може здатися незначною, але уповільнення старіння на клітинному рівні може мати довгострокові переваги для здоров'я. Повільніший процес старіння може знизити ризик появи вікових хвороб, поліпшити якість життя і продовжити здорову тривалість життя.

Одним із недоліків дослідження є те, що в ньому брали участь жителі Швейцарії. Біологічне старіння може залежати від генетики, способу життя та чинників довкілля, які різняться в різних країнах і спільнотах. Тому вчені планують розширити своє дослідження спочатку на жителів інших країн Європи. Ці дані мають допомогти зрозуміти, наскільки результати дослідження застосовні до набагато більшої кількості людей, що живуть у різних умовах.

Хоча не існує єдиного рішення, щоб зупинити старіння, певні зміни способу життя можуть уповільнити його прогресування, кажуть науковці.

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