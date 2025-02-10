Тарантулам не нужны все восемь ног: сколько конечностей нужно паукам, чтобы бегать

В новом исследовании ученые обнаружили, что потеря 25% ног вовсе не способна замедлить передвижение тарантулов.

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Пауки могут вызывать страх у арахнофобов из-за необычного количества ног и любопытного способа передвижения, однако новое исследование показывает, что им, на самом деле, вовсе не нужны все эти ноги. Результаты нового исследования показывают, что даже утрата четверти всех конечностей вовсе не может замедлить пауков, пишет IFLScience.

Потеря конечностей, вероятно, может снизить скорость бега у некоторых пауков, однако теперь ученые считают, что не у всех. Новое исследование, которое еще не было рецензировано, подробно рассмотрело, как молодые тарантулы компенсируют потерю своих конечностей — поведение, известное как автономия — и способны регенерировать ноги после линьки. Ученые также изучили, как регенерация новой ноги влияет на то, как пауки двигаются, и ведут ли они себя по-другому, сталкиваясь с повторной потерей конечностей.

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В ходе исследования ученые использовали высокоскоростные видеозаписи, что помогло записать бег пауков до и после потери ног, их повторного роста и повторной потери. В своей работе ученые сосредоточились на трех вещах: у пауков будет более низкая скорость и устойчивость потери ног; предполагалось, что тарантулы будут использовать более широкую стойку, чтобы компенсировать отсутствие конечностей; считалось, что походка тарантулов изменится.

Ученые выбрали для исследования гватемальских тигровых тарантулов (Davus pentaloris), так как они бегают и могут отращивать конечности в течение одного-двух месяцев. В ходе исследований ученые поместили пауков в прозрачную коробку с камерой, чтобы записывать их движения. Пять пауков прошли последовательные циклы удаления ног — удаленные ноги были выбраны так, чтобы максимально нарушить походку, а также чтобы это были ноги, которые чаще всего теряются при взаимодействии с хищниками в дикой природе.

По словам соавтора исследования Тони Хсие, когда пауки становились вялыми и не двигались, ученые приклеивали две их ноги, чтобы тарантулы сбросили их. Когда пауки просыпались, ученые осторожно тыкали в них кистью, пока они почти одновременно не сбрасывали две ноги.

В ходе исследования ученые засняли пауков до и после потери двух ног, чтобы отслеживать изменения походки. Ученые засняли тарантулов сразу после потери конечностей, а затем через 24 часа. Затем тарантула оставляли отращивать потерянные ноги, прежде чем те же ноги снова удаляли.

Результаты работы ученых показали, что потеря двух конечностей на самом деле не замедляла пауков. Команда обнаружила, что ученые могли достичь стабильной походки и скорости в течение одного дня после потери двух конечностей. Простыми словами, пауки способны быстро корректировать свое передвижение и очень быстро достигать стабильного способа передвижения.

Авторы исследования считают, что их работа может помочь в развитии робототехники, а также может быть полезна при проектировании роботов, которые корректируют свои движения после получения повреждений.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили новый вид тарантула с волосками из "золота".