Тарантулам не потрібні всі вісім ніг: скільки кінцівок потрібно павукам, щоб бігати

У новому дослідженні вчені виявили, що втрата 25% ніг зовсім не здатна уповільнити пересування тарантулів.

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Павуки можуть викликати страх в арахнофобів через незвичайну кількість ніг і цікавий спосіб пересування, проте нове дослідження показує, що їм насправді зовсім не потрібні всі ці ноги. Результати нового дослідження показують, що навіть втрата чверті всіх кінцівок зовсім не може уповільнити павуків, пише IFLScience.

Втрата кінцівок, імовірно, може знизити швидкість бігу в деяких павуків, проте тепер учені вважають, що не у всіх. Нове дослідження, яке ще не було рецензоване, детально розглянуло, як молоді тарантули компенсують втрату своїх кінцівок — поведінка, відома як автономія — і здатні регенерувати ноги після линяння. Вчені також вивчили, як регенерація нової ноги впливає на те, як павуки рухаються, і чи поводяться вони по-іншому, стикаючись із повторною втратою кінцівок.

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Під час дослідження вчені використовували високошвидкісні відеозаписи, що допомогло записати біг павуків до та після втрати ніг, їхнього повторного зростання та повторної втрати. У своїй роботі вчені зосередилися на трьох речах: у павуків буде нижча швидкість і стійкість втрати ніг; передбачалося, що тарантули використовуватимуть ширшу стійку, щоб компенсувати відсутність кінцівок; вважалося, що хода тарантулів зміниться.

Вчені вибрали для дослідження гватемальських тигрових тарантулів (Davus pentaloris), оскільки вони бігають і можуть відрощувати кінцівки протягом одного-двох місяців. Під час досліджень учені помістили павуків у прозору коробку з камерою, щоб записувати їхні рухи. П'ять павуків пройшли послідовні цикли видалення ніг — видалені ноги були обрані так, щоб максимально порушити ходу, а також щоб це були ноги, які найчастіше губляться під час взаємодії з хижаками в дикій природі.

За словами співавтора дослідження Тоні Хсіє, коли павуки ставали млявими та не рухалися, вчені приклеювали дві їхні ноги, щоб тарантули скинули їх. Коли павуки прокидалися, вчені обережно тикали в них пензлем, поки вони майже одночасно не скидали дві ноги.

Під час дослідження вчені зняли павуків до і після втрати двох ніг, щоб відстежувати зміни ходи. Вчені зняли тарантулів відразу після втрати кінцівок, а потім через 24 години. Потім тарантула залишали відрощувати втрачені ноги, перш ніж ті ж ноги знову видаляли.

Результати роботи вчених показали, що втрата двох кінцівок насправді не сповільнювала павуків. Команда виявила, що вчені могли досягти стабільної ходи та швидкості протягом одного дня після втрати двох кінцівок. Простими словами, павуки здатні швидко коригувати своє пересування і дуже швидко досягати стабільного способу пересування.

Автори дослідження вважають, що їхня робота може допомогти в розвитку робототехніки, а також може бути корисною під час проєктування роботів, які коригують свої рухи після отримання ушкоджень.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили новий вид тарантула з волосками із "золота".