Самый лучший день и время суток: ученые выяснили, когда люди чувствуют пик счастья

Ученые из Университетского колледжа Лондона пришли к выводу, что уровень психического здоровья может зависеть от дня недели и времени суток. Далеко не всегда эпидемии и природные катаклизмы влияют на уровень счастья

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Университетский колледж Лондона исследовал уровень психического здоровья и счастья человека в зависимости от дня недели и времени суток. Ученые проанализировали до миллиона ответов на вопросы и пришли к интересным выводам, следует из результатов тестов.

Два года на вопросы отвечали 50 тысяч человек. Стало ясно, что в основном люди счастливее утром, когда наблюдается лучшее психическое состояние. Худшее и более депрессивное время суток — это полночь.

Уровень счастья у опрошенных возрос в ходе самого исследования, проведенного на пике пандемии коронавируса в 2020 году по 2022 годы. Счастье и удовлетворенность жизнью были самыми высокими по понедельникам, вторникам и пятницам, а самыми низкими — по воскресеньям.

"Конечно, результаты исследования интригуют, их нужно повторить в других сериях, которые полностью учитывают все возможные предвзятости", — прокомментировал ведущий автор исследования доктор Фейфей Бу из Департамента поведенческих наук и здоровья колледжа Лондона.

Сама по себе идея того, что большинство людей испытывают самые счастливые моменты утром, предполагает, что со временем их состояние ухудшится. Но в целом утро не является источником счастья, указывают эксперты.

Примечательно, что у респондентов не спрашивали, в какое время суток они чувствуют себя лучше всего. Им задавали вопросы о настроении и психическом здоровье, а затем сопоставляли ответы со временем суток, когда люди отвечали.

Напомним, ученым удалось найти способ реконструировать древний климат Земли. Это стало возможным благодаря использованию анатомии древесины.

В одном из исследований ученые раскрыли уникальную способность человека подавлять страх. Реакция сохранения спокойствия связана с работой мозга.