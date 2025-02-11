Найкращий день і час доби: вчені з'ясували, коли люди відчувають пік щастя

Вчені з Університетського коледжу Лондона дійшли висновку, що рівень психічного здоров'я може залежати від дня тижня і часу доби. Далеко не завжди епідемії та природні катаклізми впливають на рівень щастя

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Університетський коледж Лондона досліджував рівень психічного здоров'я і щастя людини залежно від дня тижня і часу доби. Вчені проаналізували до мільйона відповідей на запитання і дійшли цікавих висновків, випливає з результатів тестів.

Два роки на запитання відповідали 50 тисяч осіб. Стало зрозуміло, що здебільшого люди щасливіші вранці, коли спостерігається кращий психічний стан. Найгірший і більш депресивний час доби — це опівночі.

Рівень щастя в опитаних зріс під час самого дослідження, проведеного на піку пандемії коронавірусу у 2020 році по 2022 роки. Щастя і задоволеність життям були найвищими щопонеділка, щовівторка і щоп'ятниці, а найнижчими — щонеділі.

"Звісно, результати дослідження інтригують, їх потрібно повторити в інших серіях, які повністю враховують усі можливі упередженості", — прокоментував провідний автор дослідження доктор Фейфей Бу з Департаменту поведінкових наук і здоров'я коледжу Лондона.

Сама по собі ідея того, що більшість людей відчувають найщасливіші моменти вранці, передбачає, що з часом їхній стан погіршиться. Але загалом ранок не є джерелом щастя, вказують експерти.

Примітно, що у респондентів не запитували, в який час доби вони почуваються найкраще. Їм ставили запитання про настрій і психічне здоров'я, а потім зіставляли відповіді з часом доби, коли люди відповідали.

Нагадаємо, вченим вдалося знайти спосіб реконструювати стародавній клімат Землі. Це стало можливим завдяки використанню анатомії деревини.

В одному з досліджень учені розкрили унікальну здатність людини пригнічувати страх. Реакція збереження спокою пов'язана з роботою мозку.