30 лет назад на морском дне нашли "таинственный круг": то, что его создает в 16 раз меньше (фото)

Долгое время ученые не могли разгадать загадку происхождения одного из величайших творений природы.

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В 1995 году водолазы обнаружили любопытную структуру у острова Амами Осима в Японии: на морском дне заметили гигантский круг, высеченный на песке. Однако никто не знал, откуда он взялся: ученые не могли понять, был ли круг создан человеком, животным или являлся результатом какого-то экологического процесса. В результате эти структуры начали называть "таинственными кругами", пишет IFLScience.

Чтобы раскрыть эту тайну, ученые отправились на расследование. В 2011 году они стали первыми, кто определил, что за этими "таинственными кругами" на самом деле стоит небольшая рыба-иглобрюх, способная загадочным образом создавать структуру в 16 раз больше себя, используя силу, которую она может собрать в своем скромном 12-сантиметровом теле. Любопытно, что вид Torquigener albomaculosus был официально описан только в 2015 году.

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Исследователи отмечают, что не вполне понимали масштаб брачных ритуалов иглобрюхов, пока не объединились с дайверами, чтобы раскрыть происхождение "таинственных кругов", появляющихся на морском дне. Их творения говорят сами за себя, если смотреть с воздуха, но более мелкие детали — и, в частности, мелкий песок — заставляют вас осознать, сколько труда требуется, чтобы добиться партнера для самца иглобрюха.

Несмотря на всю изысканность своего творения, самец подходит и кусает ее за щеку, когда наконец наступает решающий момент Фото: Yoji Okata

В ходе исследования были установлены две зоны наблюдения на песчаном морском дне пляжей Сейсуи и Катетсу. В результате им удалось запечатлеть репродуктивные практики самцов от подготовки до ухода за икрой, что в общей сложности составило 10 репродуктивных событий.

Каждая из практик начиналась с созданной круглой структуры на морском дне и занимало от 7 до 9 дней. Иглобрюхи использовали свои грудные, анальные и хвостовые плавники, двигаясь по кругу и добавляя линии. Ученые установили, что самцы двигались снаружи внутрь, образуя радиально выровненные пики и впадины.

Удивительно, но они добавили еще больше тонких деталей, время от времени прекращая хлопать плавниками, что означало, что впадины не были одинаковыми на всем пути. Эти впадины и пики становились более четкими, чем дольше они работали, и то, как они плавали, взбалтывало песок, принося самые мелкие частицы к центру. Команда также обнаружила, что самцы украшали пики своих кругов ракушками и фрагментами кораллов, стараясь удалить все, что находилось в центре этой конструкции. Только когда эти последние изменения были сделаны, самки начали посещать свои творения.

Рыба-илобрюх в действии: от ранних стадий (а) до средних стадий (б), финальной стадии (в) и после нереста (г) Фото: Scientific Reports

Далее ученые наблюдали за процессом ухаживания: когда самка приближалась к сооружению, самцы плавали вокруг, чтобы взболтать мелкий песок в центре. Если самка входила, он затем отступал, прежде чем снова устремляться к ней. Если она была должным образом впечатлена и происходило спаривание, икра откладывалась в центральной части круга, которая теперь становилась гнездом.

По словам авторов исследования, гнездо иглобрюхов демонстрировало три необычных характеристики, которые ранее никогда не были зарегистрированы у рыб:

радиально выровненные пики и впадины были созданы за пределами места гнездования;

пики были украшены фрагментами ракушек;

мелкие частицы песка собирались в месте гнездования, создавая нерегулярный рисунок.

Все три характеристики были завершены и сохранялись до спаривания, когда самки посещали место гнездования, и они после этого разрушались.

"Таинственные круги" привлекают внимание людей, но для самок иглобрюхов все немного сложнее — предполагается, что их привлекает то, что находится в середине. Поведение самца и форма его творения способствуют перемещению мелких частиц песка в центр круга, где, если ему повезет, самка отложит икру. Значение этого мелкого песка, говорят ученые, может быть причиной того, что они не используют одно и то же гнездо дважды. Исследователи обнаружили, что самцы в действительности могут вернуться в то же место, однако не станут использовать одну и ту же структуру дважды.

Ранее Фокус писал о том, что найденные в Австралии "круги фей" поставили ученных в тупик: как они появились.